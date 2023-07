Perlenreihe startete mit der humorvollen Lesung „Liebe ist ...“

Am Sonntagvormittag gab es auf der Theaterbühne eine der seltenen Möglichkeiten, das Schauspielerpaar Maria Köstlinger und Juergen Maurer – bestens bekannt aus der Produktion „Vorstadtweiber“ – gemeinsam zu erleben. Das kurzweilige Programm „Liebe ist ...“ war gespickt mit edlen Texten aus der Liebesliteratur. Die Lesung legte den Fokus nicht nur auf die Liebe, sondern auch um alles, was noch so einhergeht. Voller Ironie, feiner Satire und Ernsthaftigkeit, Fassade und Leidenschaft wurden Texte von bekannten Größen wie Arthur Schnitzler, Anton Krutisch, Fritz Grünbaum und Trude Marzik vorgetragen. Auch Goethe durfte hier nicht fehlen. Das zahlreich erschienene Publikum lauschte gespannt den feilgebotenen Botschaften und genoss den kunterbunten Streifzug durch die Gefilde der Liebe. Die beiden versprühten bei der Interpretation der lustigen sowie scharfsinnigen Texte viel Charme und sorgten immer wieder für Zwischenapplaus.

Untermalt wurde die Lesung vom Duo Sonare (Peter Gillmayr und Kathrin Lenzenweger) mit Klängen aus Mozartopern und teils vertrauten Liebesmelodien. Ein humoriger, kurzweiliger Vormittag, an dessen Ende man zufrieden mit vielen literarischen Liebesperlen den Stadtplatz verließ. Ein gelungener Start in das Programm der Perlenreihe.