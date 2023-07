Sympathisches Comedyprogramm mit Christian Dolezal

Als begnadeten Schauspieler kennt man Christian Dolezal nicht nur von diversen Fernsehserien, sondern auch von der Haager Theaterbühne, wo er stets in seinen Rollen zu begeistern vermag. Eine Premiere gleich in zweifacher Hinsicht bot der Auftritt am Sonntagabend mit seinem Programm „Herzschlampereien“. Da steht er einerseits allein auf der Bühne, „seiner“ Bühne, anderseits gibt er erstmals intime Einblicke in sein Gedankennetz aus Erlebtem und vielleicht Erdachtem.

Es ist ein Stoff wie geschaffen für viel Komik, aber feine, tiefgehende Beobachtungen. Erzählt werden neben Enttäuschungen und Peinlichkeiten auch amouröse Erlebnisse: Er entblößt sein Seelenleben. Hier wird nicht gelogen und fantasievoll erdichtet und die sprichwörtlichen Balken biegen sich nicht, sondern es ist ein glaubwürdiges, ziemlich weltliches Programm, das mitreißt. Seine szenisch aufbereiteten Typen werden mit Verve gespielt. Nie stehen seine allzu menschlichen Erlebnisse auf verlorenem Posten, nie wird die Handbremse angezogen. Seine pointiert vorgetragenen Charaktere werden mit Action und viel Spaß vorgestellt.

Dolezal ist in seinen Darstellungen kein fehlgeleiteter Pseudomoralist, er ist ein wunderbarer Comedian mit Charme und neckischer Flirtprofi, der sein Publikum bestens unterhält. Er punktet mit staubtrockener, köstlicher Kost. Viel Applaus.