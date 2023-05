Tiernamensgebung „Gottesgeschenk“ für den Haager Tierpark

Tiernamensgeber Angelo Marino Huber (Mitte) mit seinen Eltern Erika und Ernst Huber und den Geschenkgebern Franz und Stephanie Krickl. Foto: Stoschek

E in Shetland-Pony im Haager Tierpark trägt nun den Namen „Giovanna“, was so viel wie „Gottesgeschenk“ bedeutet.