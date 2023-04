Arbeiten für neues Gehege liegen voll im Zeitplan

Besucher des Haager Tierparks haben die Großbaustelle mit Sicherheit schon gesehen. Momentan entsteht bekanntlich ein gemeinsames Areal für Braunbären und Wölfe, das pünktlich zur 50-Jahr-Feier des Tierparks im Herbst eröffnet werden wird.

Großes Interesse an der neuen Attraktion gibt es aber bereits jetzt. So stellte Bürgermeister und Tierpark-Geschäftsführer Lukas Michlmayr im Zuge eines Tierparkbesuches einer Abordnung der Nachbargemeinde Haidershofen das derzeit in Bau befindliche Areal, das eine Gesamtgröße von über 5.600 Quadratmetern haben wird, vor.

Mit großem Interesse lauschten die Haidershofner rund um Altbürgermeister Manfred Schimpl Michlmayrs Ausführungen über die Bauetappen, die bereits erfolgten Verwirklichungen und die nächsten Bauphasen. Insgesamt investiert die Gemeinde rund 700.000 Euro in die neue Anlage.

