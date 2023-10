Die Künstler hinter der Patenschaftsurkunde

Seit über 21 Jahren bietet der Tierpark Stadt Haag Tierfreunden die Möglichkeit an, Tierpate zu werden und damit Tiere und den Tierpark zu unterstützen. Dabei spielt die Patenschaftsurkunde eine bedeutende Rolle, denn diese bekommen nur die Tierpaten. Im Laufe der vergangenen beiden Jahrzehnte hat sich das Erscheinungsbild der Urkunde immer wieder verändert. Mit dem Jahr 2023 begann nun eine neue Epoche, denn man möchte den Tierpaten mit einer noch würdevolleren Urkunde danken. So haben der aus St. Martin/Karlsbach stammende Grafiker Josef Pils und die aus Biberbach stammende Illustratorin Karoline Grubbauer, die gemeinsam in Linz die g/m Werbeagentur (www.grafikundmarke.at) betreiben, diese neue Patenschaftsurkunde geschaffen.

Bis zum Jahr 2026 werden diese neuen Urkunden mit dem Bären als Hauptfigur und einer jährlich wechselnden Tierfamilie illustriert. Die Tierpatenschaftsurkunden können somit auch zu einem beliebten Sammlerstück werden, da jedes Jahr eine neue, andere und einzigartige Tierillustration hinzukommt. „Wir freuen uns sehr über die Entstehung dieser wunderbaren Tierpatenschaftsurkunden“, sagen die zoologische Leiterin Barbara Forstner und Geschäftsführer Lukas Michlmayr übereinstimmend. Auch für Künstlerin Karoline Grubbauer war es „eine Herzensangelegenheit, für den Tierpark etwas Schönes zu schaffen.“