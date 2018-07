Mehr als ein halbes Jahr suchte man im Haager Tierpark nach einem Artgenossen und passenden Partner für die Leoparden-Katze „Namira“. Schließlich wurde man in Dänemark fündig und im März übersiedelte die Raubkatze ins Mostviertel. Was dem knapp zweijährigen China-Leoparden jedoch noch fehlte, war ein Name und ein Namensgeber.

Dafür konnte mit der Schauspielerin und Sängerin Nina Proll eine prominente Tierpatin gewonnen werden. Stadtamtsdirektor Gottfried Schwaiger, der als ehemaliger Geschäftsführer des Haager Theatersommers einen guten Draht zum Ehepaar Bloéb/Proll besitzt, stellte den Kontakt her.

„Ich habe mich sehr gefreut über das Angebot der Tierpatenschaft, weil ich mit Haag sehr viele gute Erinnerungen verbinde und viele Sommer hier verbracht habe – auch im Tierpark“, erklärt Proll den Grund, warum sie das Angebot aus Haag annahm. Fehlte nur noch der Name und auch der war schnell gefunden. „Ich habe natürlich auch meine Söhne gefragt, wie ich den Leoparden nennen soll. Mein älterer Sohn hat da wie aus der Pistole geschossen gesagt, dass er Griezmann heißen soll. Das ist sein Lieblingsfußballer. Und ich finde, dass das ein guter Name für einen Leoparden ist und auch ein wenig nach Raubtier klingt“, betont Proll.

Ihre erste Begegnung mit „Griezmann“ war für Nina Proll durchaus respekteinflößend. | Vogl

Am vergangenen Sonntag wurde nun die Namensgebung samt Urkundenüberreichung gefeiert. Proll traf dabei auch erstmals auf ihr Patentier und zeigte sich sichtlich beeindruckt. „Er ist schon respekteinflößend und auch das Brüllen ist sehr markant“, kommentierte sie ihre erste Begegnung mit dem nun nicht mehr namenlosen Leoparden, der mit dem Rummel um seine Person nicht sehr viel Freude zu haben schien.

Eines war für Katzenfreundin Proll daher schnell klar: Zum Streicheln ist ihr „Griezmann“ schon zu groß. „Kuscheln wäre jetzt ein einmaliges Vergnügen, mit Betonung auf einmalig“, wies Karl Auinger, der zoologische Leiter des Tierparks, auf die besondere Gefährlichkeit von Leoparden hin. „Wenn mein Leopard Babys bekommt, dann möchte ich auf alle Fälle informiert werden, denn die möchte ich dann schon streicheln“, hofft Nina Proll, dass „Griezmann“ bald für Nachwuchs sorgen wird. Und wenn diese Jungtiere dann kreative Namen brauchen, werden ihre Söhne sicher gerne wieder aushelfen.