Ein neues Gehege zum 50-Jahr-Jubiläum

Im September feiert der Tierpark Haag sein 50-jähriges Bestehen. Pünktlich zum Jubiläum dürfen die Wappentiere des Tierparks, die Bären, in ihr neues Gehege einziehen. Nach einer rund einjährigen Planungsphase wurde Ende November 2022 mit dem Bau begonnen. Nun steht die Anlage vor der Fertigstellung.

Rund 800.000 Euro investiert die Gemeinde in die rund 5.600 Quadratmeter große Anlage, die nun sowohl für die drei Braunbären als auch für die Wölfe eine neue Heimat sein wird. „Bär und Wolf sind auch in der freien Natur in der selben Gegend daheim. Sie kennen sich von der Wildnis her“, erklärt Tierpark-Stadtrat Johann Kogler, warum man sich für eine Gemeinschaftsanlage entschieden hat. Beide Tierarten haben jedoch auch ihren eigenen Bereich, in den sie sich zurückziehen können.

Anlage wird um das Vierfache vergrößert

Die neue Anlage ist viermal so groß wie das in die Jahre gekommene alte Bärengehege. „Gesetzlich wäre das alte Gehege noch groß genug gewesen, aber es war schon unansehnlich mit dem vielen Beton“, betont Kogler, dass man den Tieren ein artgerechteres Leben ermöglichen möchte.

Für Tierpark-Geschäftsführer und Bürgermeister Lukas Michlmayr ist das neue Gehege durch die naturnahe Gestaltung und Elemente in Holz- und Felsoptik auch „eine Attraktivierung für die Besucher und bietet ihnen auch neue Perspektiven“. Bisher konnte man nämlich die Bären aus Sicherheitsgründen nur von oben beobachten. Das ist auf der neu errichteten Plattform auch weiterhin möglich, aber dank eines Wassergrabens benötigt man auf der Seite der Anlage keinen überhohen Zaun mehr. „Die Besucher befinden sich jetzt auf Augenhöhe mit den Bären“, informiert Johann Kogler.

Neu errichtet wurden auch drei getrennte Stallungen, die den Bären den Winterschlaf erleichtern sollen.