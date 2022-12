Tierpark Haag: Gewinnspiel gehackt

Werbung

Zum Jahreswechsel will das Team des Haager Tierparks seinen treuen Besuchern eine Freude machen und verlost vier Jahreskarten. Wer beantworten kann, zu welchem Tier die abgebildete Zunge gehört und den Gewinnspiel-Post liked oder kommentiert, der nimmt an der Verlosung teil.

Eine Chance, die sich viele nicht entgehen ließen. Bis dato gibt es bereits über 1.000 Kommentare und an die 800 Likes. Einige Teilnehmer haben auch bereits eine Antwort bekommen, dass sie unter den Gewinnern sind. Vom Tierpark-Team stammt diese aber nicht, sondern von einer gefälschten Seite, wie Tierpark-Geschäftsführer Lukas Michlmayr erklärt.

"Das Gewinnspiel gilt bis 31. Dezember und es gibt noch keine Gewinner", warnt er davor, auf den Link zu klicken oder sich zu registrieren. Die Gewinner würden mittels persönlicher Nachricht im neuen Jahr verständigt, stellt er klar.

Aufgedeckt haben den Schwindel einige Follower der Tierpark-Page, denen die Gewinnverständigung seltsam vorgekommen ist. Sie haben das Tierpark-Team verständigt beziehungsweise die Fake-Seite direkt bei Facebook gemeldet.

