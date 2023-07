Haagerin wird Tierpatin der Zwergziege „Inge“

Schon als Kind hatte Ingrid Dirnberger einen Riesenspaß, auf einem Schafswidder reiten zu können und sich einfach mit diesen Tieren zu beschäftigen. Diese Erlebnisse erzählte sie auch immer wieder ihren Kindern. Die Töchter Andrea und Maria hatten daher die Idee, ihre Mutter zu ihrem 80. Geburtstag und Verwandte der Familie in den Tierpark einzuladen, um sie mit einem besonderen Geschenk zu überraschen. So gelang es, eine Familienfeier im Tierpark zu veranstalten. Die Geburtstagsjubilarin hatte vom wirklichen Grund des Tierparkbesuchs keine Ahnung. Sie hatte eine große Freude, mit ihrer Familie nach langer Zeit wieder einmal den Tierpark besuchen zu können, und war sichtlich gerührt, als der Tierparkmitarbeiter Herbert Stoschek sie und die Verwandten in hochoffizieller Weise willkommen hieß und als Tierparkbegleiter fungierte.

Ingrid Dirnberger bekommt von Barbara Forstner die Namensgebungsurkunde und Patenschaftsurkunde überreicht. Foto: Herbert Stoschek

Rätselraten um das richtige Tier

Der Weg der Gäste führte zum Areal der Zwergziegen. Diese Tierart hatte ihre Tochter mit einer besonderen Absicht ausgewählt, weil ihr die Erzählungen der Mutter über deren Kindheitserinnerungen mit Schafen und Ziegen gut in Erinnerung geblieben waren. Bei den Zwergziegen erhielt Ingrid Dirnberger die besondere Gelegenheit, die Tiere in ihrem Areal zu besuchen, was ihr sichtlich großen Spaß machte. Sie übernahm den Kübel, um die fressgierigen Vierbeiner zu füttern. Nach und nach wurden ihr der wahre Grund des Tierparkbesuchs und das Ziel bei den Zwergziegen bekannt gegeben. Sie erfuhr, dass dieser Tierparkbesuch auch das Geschenk einer Tierpatenschaft mit Namensgebung einer Zwergziege enthält. Das im Vorfeld bestimmte Tier durfte sie mit schrittweise bekannt gegebenen Informationen erraten. Es entwickelte sich daraus ein kleines Ratespiel, um der Tierpatin die Möglichkeit zu geben, das gewählte Tier selbst herauszufinden. Die ersten Bekanntgaben beschränkten sich auf das Geschlecht (weiblich) und die Fellfarbe braun. Nachdem es mehrere Tiere dieser Farbe bei den Zwergziegen gibt, war es keine leichte Entscheidung. Dann folgte bereits die Tiernummer, die auf der Ohrmarke zu erkennen ist.

Tierpatin bekam Jahrespatenschaftsurkunde

Die kleinen Ziffern auf den Ohrmarken waren eine zusätzliche Aufgabe, die es zu lösen galt. Doch dauerte es nicht mehr allzu lange, bis feststand, welches Tier heute im Mittelpunkt steht und Ingrid Dirnbergers Patentier ist. Danach versuchte sie ihr Patentier mit Fressalien zu verwöhnen. Anfangs zeigte sich das Patentier noch scheu und distanziert, doch gelang es Dirnberger, die Neugier des Tieres zu entfachen. Das Tier behielt aber eine Schutzdistanz ein. Der zoologischen Leiterin und Tierärztin Barbara Forstner gelang es, die eineinhalb Jahre alte Zwergziege für den Festakt der offiziellen Namensgebung einzufangen. In Anlehnung an den eigenen Vornamen bekam das junge Tier von Ingrid Dirnberger die Namenskurzform „Inge“. Forstner überreichte der Namensgeberin und Tierpatin die Namensgebungsurkunde und die Jahrespatenschaftsurkunde. Ihre Tochter Andrea Auer trug vor der versammelten Geburtstagsrunde die Namensgebungstafel vor, worüber sich ihre Mutter sehr freute und diese am Zaun der Zwergziegen montierte.