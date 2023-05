Neunjährige ist jetzt „Schneeeulen-Goli“

Vom Pinguin über den Eisbären bis zur Schneeeule: Polartiere gehören zu den Lieblingstierarten der neunjährigen Sonja Brandner aus St. Peter in der Au. Es war daher ihr größter Wunsch, Namensgeberin eines dieser Tiere zu werden. Da im Haager Tierpark jedoch keine Pinguine oder Eisbären leben, blieb als einzige Möglichkeit nur eine Schneeeule, die hier ein Zuhause hat.

Bei einem Besuch im vergangenen November erfuhr Sonjas Vater durch eine Tierparkmitarbeiterin von einem noch namenlosen, wenige Monate alten Jungtier bei den Schneeeulen. Sonjas Eltern fassten den Entschluss, ihrer Tochter zum Geburtstag Anfang April als Überraschung die Tiernamensgebung für diese junge Schneeeule schenken zu wollen, deren Überleben nach der Geburt an einem seidenen Faden hing.

Am Tag ihres Geburtstags bekam Sonja ein Schneeeulenbild zum Selbstgestalten und dazu einen Brief mit der Nachricht, dass sie nun „Schneeeulen-Goli“ werden dürfe. Nach der Geburtstagsfeier begab sie sich gemeinsam mit ihren Eltern auf die Suche nach einem Namen. Sonja entschied sich dafür, ihrem Patentier den Namen „Nola“ zu geben, was so viel wie „weiße Schulter“ oder „kleine Kämpferin“ bedeutet. Angesichts des schweren ersten Lebensabschnitts des Tieres ein durchaus passender Name.

Zur Namensgebungsfeier wurde Sonja von ihren Eltern Hannes und Ariane, Schwester Elina und auch von ihren Großeltern, Tanten und Onkeln, Nachbarn und ihrem kleinen Cousin begleitet. Sonjas großer Wunsch war es auch, ihr Patentier im Voliere besuchen zu dürfen. Die Tagesverfassung der Tiere ließ es zu, dass die zoologische Leiterin Barbara Forstner mit der jungen Namensgeberin und ihrem Vater den Lebensbereich der fünf Schneeeulen betreten konnten. Hektische Bewegungen mussten vermieden werden, um die Tiere nicht unnötig zu verschrecken. Mit langsamen Schritten näherten sich die Gäste für ein Foto dem Patentier.

Sonja Brandner und ihr Patentier, dem sie den Namen "Nola" gab. Foto: Stoschek

Stolz präsentierte Sonja danach noch ihre erhaltenen Urkunden und montierte ihre Namensgebungstafel vor dem Voliere der Schneeeulen, damit alle Tierparkbesucher über diese Tiernamensgebung informiert werden.

