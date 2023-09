Ein neues Gehege zum 50. Geburtstag

Im Haager Tierpark wurde am Samstag das runde Jubiläum des größten Touristenmagneten in der Region gefeiert. Und zum 50. Geburtstag bekam der Tierpark ein ganz besonderes Geschenk: ein rund 800.000 teures neues Gemeinschaftsgehege für Bären und Wölfe. Im Beisein von Politikern, Baufirmen, Ingenierbüros, Mitarbeitern und Nachbarn - in Summe an die 300 Personen - wurde die Anlage am Vormittag offiziell eröffnet.

Das Jugendblasorchester Haag sorgte für die musikalische Umrahmung. Foto: Vogl

Tom Bläumauer führte durch die Eröffnungsfeier und moderierte die beiden Gesprächsrunden. Bürgermeister und Tierpark-Geschäftsführer Lukas Michlmayr schilderte dabei die Entstehungsgeschichte des Tierparks. So habe es unter dem damaligen Ortschef Ernst Huber eine Umfrage gegeben, was sich die Haager in ihrer Gemeinde wünschen. „Der Tierpark landete an letzter Stelle, wurde aber trotzdem als Erstes umgesetzt“, betonte Michlmayr. Eine gute Entscheidung, denn über die Jahre hat der Tierpark eine gute Entwicklung durchgemacht und kann mittlerweile 250.000 Besucher pro Jahr verzeichnen. Auch bei der Landesausstellung, die 2026 in Mauer stattfindet, wird der Tierpark eine Rolle spielen. „Die Besucher brauchen ja ein Tagesprogramm in der Region“, sagte Michlmayr. Eventuell werde es im Tierpark auch ein eigenes Projekt geben. Daran werde gerade gearbeitet.

Neun Monate Bauzeit für das neue Gehege

Seit nunmehr 19 Jahren ist Stadtrat Johann Kogler für den Tierpark, der zu 100 Prozent der Stadtgemeinde gehört, verantwortlich. „Damals hat mich das Tierpark-Virus gepackt und es hat mich noch nicht losgelassen. Daher arbeite ich mit Elan und Freude für den Tierpark weiter“, kündigte er an und präsentierte den Festgästen die Eckdaten des neuen Geheges. Geplant wurde die Bär-/Wolfanlage vor zwei Jahren, im Herbst des Vorjahres wurde mit dem Bau begonnen, der nach neun Monaten abgeschlossen war. Am vergangenen Mittwoch haben die Tiere dann ihre neue Anlage bezogen.

Man habe versucht, ein möglichst natürliches Umfeld für die Tiere zu schaffen, erklärte die neue zoologische Leiterin des Tierparks, Barbara Forstner. „Bei den Bären ist der Winterschlaf ein wichtiges Thema. Da müssen wir schauen, dass sie zur Ruhe kommen können“, ergänzte die Tierärztin. Außerdem habe man die Charaktere der Tiere bei der Planung miteinfließen lassen, betonte Forstner.

Während der offiziellen Eröffnung ihrer neuen Anlage gönnten sich die Bären eine Abkühlung. Foto: Vogl

Die zweite Gesprächsrunde bestritten mit den Landtagsabgeordneten Bernhard Ebner und Kerstin Suchan-Mayr sowie Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig drei Politikerinnen und Politiker aus der Region, die den Haager Tierpark als Tierpaten unterstützen und auch persönliche Erlebnisse mit ihm verbinden. Kerstin Suchan-Mayr ist vor allem ein Ausflug im Kindergarten vor rund 45 Jahren in Erinnerung geblieben. „Da ist, gerade wie wir vorbeigegangen sind, ein Dromedar ausgekommen. Das war für uns ein Riesenerlebnis“, erinnert sich die St. Valentiner Bürgermeisterin. Ulrike Königsberger-Ludwig gratulierte „zu diesem wunderschönen Stück Niederösterreich“ und war beeindruckt von der Leidenschaft der Tierpark-Mitarbeiter: „Ich wünsche den Tieren, dass es lange so engagierte Mitarbeiter gibt.“

Landtagsabgeordneter Anton Kasser vertrat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Jubiläumsfeier. Er unterstrich die starke Verbundenheit der Region und des Landes mit dem Tierpark. Besonders hob er den großen Abenteuerpielplatz, der bei den Kindern eine besondere Attraktion ist, hervor. „Wenn man als Gemeinde einen Spielplatz baut, dann fährt man nach Haag. Da gibt es alles“, stellte Kasser fest.

Nach dem Jubiläumsfest für geladene Gäste wird der 50. Geburtstag des Tierparks am Samstag, 16. September, noch mit einem Besuchertag gefeiert. Anlässlich des Jubiläums kommen die Besucher in den Genuss einer 50-prozentigen Ermäßigung auf den Tageseintritt. Außerdem wird es zwischen 10 und 16 Uhr zu jeder vollen Stunde eine Schaufütterung – etwa bei den Tigern, Erdmännchen und Bären – geben. Als besonderes Highlight wird ein Schätzspiel mit einem besonderen Gewinn veranstaltet. Zu gewinnnen gibt es eine exklusive Mondscheinführung durch den Tierpark, die ansonsten nicht angeboten wird.