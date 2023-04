Patentier als Tattoo am Unterarm

Seit einigen Jahren zählt der Tierpark Stadt Haag für Magdalena Hobl und ihren Freund Tobias Schneiber aus dem Bezirk Baden zu den Favoriten ihrer gemeinsamen Ausflüge. Bei ihren Besuchen wurde Magdalena auf die Tiernamensgebungstafeln aufmerksam, die an den Tiergehegen angebracht sind und dabei entstand die Idee, ihrem Freund zu Weihnachten eine Tierpatenschaft mit Namensgebung zu schenken. Die Wahl fiel dabei auf den Waldkauz.

Mit dem Geschenk hatte Tobias eine Riesenfreude. Sie war sogar so groß, dass er sich sein künftiges Patentier auf den Unterarm tätowieren ließ. Einem Wiener Tattookünstler gelang in dreistündiger Arbeit ein Meisterwerk, das Tobias ein Leben lang begleiten wird. Erst zwei Wochen vor der vereinbarten Tiernamensgebungsfeier gelang diese künstlerische Verwirklichung am Arm des Tiernamensgebers, die er natürlich stolz präsentierte.

Da das Geschlecht des Patentiers unbekannt ist, war bei der Namenssuche ein geschlechtsneutraler Name das Ziel. Letztendlich fiel die Wahl auf „Marley“. Dabei handelt es sich um den von einem altenglischen Ortsnamen abgeleiteten Namen, der „der von der schönen Waldlichtung“ bedeutet und dem Paten durchaus passend für diese Eulenart erschien.

