Trauer um Altpfarrer Franz Brandstetter in St. Pantaleon-Erla

St. Pantaleon-Erla trauert um Altpfarrer Franz Brandstetter, der am 8. Dezember im 85. Lebensjahr und im 62. Jahr seines Priestertums verstorben ist.

Er wurde 1937 in der Pfarre Wieselburg geboren. Nach dem Studium wurde er 1960 in St. Pölten zum Priester geweiht. Dann wirkte er als Kaplan in den Pfarren Langschlag, St. Martin und Eggenburg. Von 1967 bis 1973 war er Benefiziat in Ruprechtshofen und für kurze Zeit Provisor in Weitersfeld. Am 1. Jänner 1974 wurde er Pfarrer in St. Pantaleon und Provisor in Erla. Brandstetter bekleidete beide Ämter über 43 Jahre lang. Viele Jahre war er auch Seelsorger der Katholischen Männerbewegung im Dekanat Haag. Für seine Verdienste trug er die Titel Geistlicher Rat und Konsistorialrat.

Der jetzige Pfarrer von St. Pantaleon und Erla sowie Leiter des Pfarrverbandes, Herbert Reisinger, berichtet von zwei sehr würdevollen Betstunden sowie Begräbnis am 14. Dezember. Brandstetter wurde im Priestergrab von St. Pantaleon beigesetzt. An den Begräbnisfeierlichkeiten nahmen unter anderem Weihbischof Anton Leichtfried, Generalvikar Christoph Weiss, Dechant Pater Jacobus Tisch, 15 weitere Priester und Diakone sowie der engste Familien- und Angehörigenkreis teil. Die Predigt hielt der frühere Dechant Hans Zarl.

Herbert Reisinger betont, dass „Franz Brandstetter in seiner priesterlichen Berufung aufgegangen ist“. Er sei Priester mit Leib und Seele gewesen, solange es seine Gesundheit erlaubt hat. Brandstetter habe sich nicht im Pfarrhof verkrochen, „er ist hinausgegangen zu den Menschen“. Reisinger hat an Brandstetter auch sehr geschätzt, dass er in seinem Denken und Glauben auch im Alter jung geblieben ist.

Priester mit Leib und Seele und ein Marienverehrer

„Pfarrer Brandstetter war ein großer Marienverehrer. Es ist mir aufgefallen: Fast jedes Mal, wenn ich in St. Pantaleon oder in Erla den Gottesdienst feiere, wird am Schluss noch ein Marienlied gesungen. Das geht auf Pfarrer Brandstetter zurück. Ihm war es ganz wichtig und daher hat es mich auch berührt, dass er gerade an einem großen Marienfeiertag, am Fest Maria Empfängnis, zu Gott heimgekehrt ist“, erinnerte der frühere Dechant Hans Zarl in seiner Predigt.

Da seine Eltern früh verstorben sind, war Brandstetter mit seiner Familie sehr verbunden. Auch als Pfarrer ist er jede Woche an seinem freien Tag, am Montag, heimgefahren und hat in der Landwirtschaft mitgeholfen. Er hat sich liebevoll um seine Nichten und Neffen gekümmert und sie gerne auch auf seine großen Reisen mitgenommen.

Mit Brandstetters Kommen habe die Pfarre aufgeatmet, wird erzählt. Er habe mit seinem Denken eine Weite in die Pfarren gebracht, die sie vorher nicht kannten. Ein ganz großes Anliegen war ihm die Kinder- und Jugendarbeit. An die großen Jungschar- und Ministrantenlager erinnern sich viele heute noch gerne. Er war ein sehr sportlicher Mensch. „Du warst ein guter Skifahrer, ein guter Fußballer. Gerne hast du mit den Ministranten Fußball gespielt. Und du warst auch gerne in den Bergen“, erzählte Zarl in der Predigt. Gerne ist er auch gereist. Viele große Wallfahrten hat er gemacht und Stätten besucht, wo der heilige Pantaleon verehrt wurde.

Die letzten Jahre in der Pfarre waren für Franz Brandstetter schon sehr beschwerlich, obwohl er das selber nicht wahrhaben wollte und auch kaum zugab. Die vielen Operationen – Bandscheiben, Magen, Gelenke, Teilamputation des Vorfußes – und seine starken Schmerzen haben ihn müde gemacht. 2017 ist er in Pension gegangen und nach Ruprechtshofen in das betreute Wohnen übersiedelt. Dennoch hat er noch stark am gesellschaftlichen Leben hier teilgenommen.