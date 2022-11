Volle Punkte für den Haager Tierpark

53 Mitgliedsbetriebe, sieben Kategorien und rund sechs Millionen Besucher jährlich: So lassen sich die Top-Ausflugsziele Niederösterreichs, zu denen auch der Haager Tierpark zählt, in wenigen Stichworten zusammenfassen.

Die Top-Ausflugziele bekennen sich zu strengen Qualitätskriterien und so findet jedes Jahr ein Quality-Check statt, bei dem zwei Mystery-Besucher die Ausflugsziele ganz genau unter die Lupe nehmen. „Sie kommen einmal im Jahr, aber wir wissen nicht, wann sie kommen und auch nicht, wann sie da waren“, erklärt Bürgermeister und Tierpark-Geschäftsführer Lukas Michlmayr das Prozedere. Die zertifizierten Besucher sehen sich die Attraktivität, das Angebot und die Sauberkeit des Tierparks ganz genau an. Ein wesentliches Kriterium sind aber auch die Freundlichkeit und Kompetenz des Tierpark-Personals. Und da konnte man heuer in allen Bereichen auf voller Linie überzeugen. „Es lässt sich festhalten, dass der Tierpark Haag auf einem überaus professionellen Niveau arbeitet und Gästen der Aufenthalt so angenehm wie möglich gemacht werden soll“, lautete das Fazit der Tester. „Wir haben hundert Prozent bekommen. Das hatten wir bisher noch nie“, freut sich Michlmayr über die gute Bewertung. Dementsprechend gering waren auch die Verbesserungsvorschläge, die man gemeinsam mit der Bewertung präsentiert bekam.

In den letzten Jahren, in denen der Tierpark immer zwischen 93 und 95 Prozent bekam, wurde die Installierung eines Leitsystems vorgeschlagen. „Die Vorschläge der letzten Jahre haben wir alle umgesetzt. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und sehen es auch künftig als unseren Auftrag, den Tierpark für unsere Besucher so attraktiv wie möglich zu halten“, betont Michlmayr. Die gemeinsame Anlage für Wölfe und Bären, die derzeit umgesetzt und zum 50-Jahr-Jubiläum im nächsten Jahr fertiggestellt sein wird, ist ein Schritt dazu.

