Valentinum-Eröffnung mit einem Veranstaltungsreigen

Eine neue Veranstaltungshalle für St. Valentin: Dieses Thema beschäftigte die Stadtverantwortlichen seit einigen Jahrzehnten. In einem EU-weiten Architektenwettbewerb wurde letztendlich Anfang Oktober 2016 das Projekt des Architekturbüros „mikado“ aus Wien zum Sieger gekürt. Ihr Plan für die Veranstaltungshalle samt Musikschule entpuppte sich in der Folge aber als zu groß und zu teuer. Deshalb wurde noch fleißig umgeplant.

Gut Ding braucht Weile

Nachdem im Frühling 2021 mit den Bauarbeiten begonnen werden konnte, ist man nun endlich am Ziel. Das Valentinum wird im Februar im Rahmen einer Eröffnungswoche feierlich seiner Bestimmung übergeben. „Wir haben eine Riesenfreude damit“, sind Hallenmanagerin Ulrike Gruber und Kulturstadtrat Leopold Feilecker stolz auf das millionenschwere Endergebnis, dessen Fassade – angelehnt an die Farbe von Blasinstrumenten – in leuchtendem Gold erstrahlt.

Von Ad libitum und Alex Kristan zum Kinderfasching

Im Inneren des Valentinums dominieren die Farben Anthrazit und Weiß. Davon können sich die geladenen Gäste bei der offiziellen Eröffnungsfeier am 11. Februar selbst ein erstes Bild machen. Musikalisch eingeweiht wird das neue Veranstaltungszentrum dann wenige Stunden später durch den Chor Ad libitum, der gemeinsam mit Barucco und namhaften Solisten Joseph Haydns „Die Schöpfung“ auf die Bühne bringen wird.

Als nächstes Highlight wartet am 14. Februar, dem Valentinstag, der Valentinsempfang der Bürgermeisterin, der bisher im CNH Experience Center über die Bühne ging und nun ein Fixpunkt im jährlichen Veranstaltungskalender des Valentinums sein wird. Auf dem Programm stehen ein Rückblick auf das Jahr 2022 sowie eine Ausschau auf das Jahr 2023. Im Mittelpunkt wird dabei das neue Valentinum mit all seinen Facetten stehen. Natürlich darf auch die Präsentation des neuen Valentinprodukts nicht fehlen.

Im ersten Stock des Neubaus hat die Musikschule Oberes Mostviertel eine neue Heimat gefunden und die Räumlichkeiten bereits mit Jahresbeginn bezogen. Im Rahmen eines Tages der offenen Tür können diese Räume am 15. Februar ab 10 Uhr besichtigt werden, am Nachmittag kann man dann auch dem Unterricht lauschen. Krönender Abschluss dieses Tages wird um 18 Uhr ein Konzert der Musikschüler sein. Mit einem Kabarettabend mit Alex Kristan, einem Jugendclubbing, bei dem unter anderem die Band „Alle Achtung“ für Stimmung sorgen wird, einem Seniorentag und dem Kinderfasching wird die Eröffnungswoche komplettiert.

Kabarett und Konzerte auch künftig Schwerpunkte

Kabarett und Musik sind dann das ganze Jahr über die Schwerpunkte im Valentinum. „Der Auftritt von Kabarettist Thomas Stipsits am 14. April war binnen kürzester Zeit ausverkauft“, bestätigt Ulrike Gruber die große Nachfrage. Im Valentinum gastieren werden heuer auch noch „Die Toten Ärzte“, das Herbert Pixner Projekt und Ernst Molden, Walther Soyka und Hannes Wirth, die ein Programm in Memoriam Willi Resetarits spielen werden.

Der große Saal bietet bei Veranstaltungen Platz für 800 stehende Gäste beziehungsweise 644 Personen bei Bestuhlung. Für diverse Betriebsfeiern können sowohl runde Tische als auch lange Tafeln aufgestellt werden. Foto: Gemeinde

Um die Halle das ganze Jahr über so gut wie möglich zu füllen, tüftelt man bereits an weiteren Ideen. „Im Oktober ist ein österreichweiter Kabarettwettbewerb geplant“, verrät Leopold Feilecker. Überlegungen werden auch in Richtung Kino angestellt. Auch eine Veranstaltung mit der Akrobatikgruppe TheFreaks hat man im Hinterkopf. „Für die Freaks haben wir die Halle ja so hoch gebaut“, ergänzt Feilecker.

Neben den fixen Veranstaltungen lassen sich die einzelnen Räumlichkeiten des Valentinums aber auch für Privatpersonen für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder ähnliches mieten. Der Vortragsraum der Musikschule bietet etwa ebenso wie die Lounge Platz für rund 100 Personen. Im Foyerbereich samt großer Bar und der Möglichkeit für eine kleine Bühne, haben 200 Gäste Platz. Wer eine Aktivität mit bis zu 1.000 Gästen plant, kann das gesamte Valentinum mit dem großen Saal mieten.

