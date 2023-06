Topothek Behambergs Geschichte in Bildern

Präsentierten die spannenden Einblicke (von links): Johann Holzner, Franz Putz, Bürgermeister Karl Josef Stegh, Abgeordneter zum NÖ Landtag Anton Kasser, Harald Schwödiauer, Rektor Thomas Pichler und Hubert Scholz. Foto: Franz Putz

W as wäre ein Ort ohne seine Menschen und seine Geschichte? Bewegende Momente und Erinnerungen finden sich in unzähligen Bildern. Die Gemeinde Behamberg hat diese in eine Topothek zusammengefasst.

Ein Arbeitsteam, bestehend aus Bürgermeister Karl Josef Stegh, Harald Heinzlreiter, Johann Holzner, Hubert Scholz, Franz Putz, Annalena Streißlberger und Amtsleiter Harald Schwödiauer, sammelte, katalogisierte und beschrieb historische Bilder und veröffentlichte diese für die Öffentlichkeit auf einer Webplattform. Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläumsfestes der Freiwilligen Feuerwehr Behamberg wurde eine Ausstellung mit dem Titel „Behamberg vor 100 Jahren" im Gemeindeamt gezeigt. Viele Feiergäste besuchten die Ausstellung am Sonntag und informierten sich über die neue Topothek, die über die Gemeindehomepage behamberg.gv.at. oder behamberg.topothek.at erreichbar ist. Die Topothek soll natürlich in den nächsten Jahren wachsen, deshalb sind alle eingeladen, ihr privates historisches Fotomaterial über die Geschichte von Behamberg und seine Personen zu durchforsten, um die Bildersammlung zu erweitern. Die Ausstellung kann noch in den nächsten Wochen am Gemeindeamt besichtigt werden.