Das Ende einer langen Reise: Multimediashow in Ernsthofen

Elf Monate lang tourten Margit und Gerhard Gaßner mit ihrem Wohnmobil durch Nordamerika. Auf ihrem Weg quer durch Kanada, Alaska, die USA und Mexiko legten die beiden in 318 Tagen rund 45.000 Kilometer zurück. Nun wollen sie alle Interessierten an ihrem Abenteuer teilhaben lassen und zeigen am Sonntag, 16. April, um 18 Uhr in der Ernsthofner Veranstaltungshalle Bilder des letzten Teils ihrer Reise mit dem Titel „Quer durch Mexiko“.

Die reiche Kulturgeschichte, die vielfältige Landschaft, die Traditionen und vor allem die Menschen machen Mexiko zu einer faszinierenden bunten Welt, schwärmen die beiden. „Wir nehmen euch mit zu den Traumstränden an der Baja California, mit dem Zug in die Sierra Madre zum Kupfercanyon, ins Hochland Zentralmexikos zu den schönen Kolonialstädten. Wir besuchen die Steinpyramiden der Azteken und Mayas. Und zum Schluss erreichen wir die weißen Strände der Karibik“, geben Margit und Gerhard Gaßner einen kleinen Vorgeschmack auf ihre Multimediashow.

