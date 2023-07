Volkskultur NÖ lud zur Podiumsdiskussion „aufdirndln – aber wie?!“ ein

Nach einer Einleitungsrede von Manuela Göll, Geschäftsführerin der Volkskultur Niederösterreich, betrat als erster Referent Carl Tillessen, Trendanalyst, Designer und Dozent für Mode in Hamburg, die Bühne. Tillessen ist auch Autor des Buchs „Konsum – Warum wir kaufen, was wir nicht brauchen“. Nach einem gemäßigten Auf und Ab in den Vorjahren gab es während der Corona-Pandemie im Einzelhandel starke Ausschläge beim Umsatz nach oben und unten. Das machte es für Modeunternehmen schwer vorauszusagen, wie sich der Markt entwickelt. Modeunternehmen stellten sich die Frage, ob man eine „speed up-Politik“ oder eine „slow down-Politik“ verfolgen sollte.

Bei den Kunden kam es zu einer Verschiebung der Werteverhältnisse. In einer Umfrage sagten zwei Drittel der Kunden, der Kampf gegen den Klimawandel habe sich durch Covid 19 gesteigert, weshalb sie lieber zu Produkten aus nachhaltigeren Materialien greifen würden (Boom der „Greensumption“). Die Kunden fällten gute Vorsätze nach dem Motto „buy less, choose well, make ist last“ und „reduce, reuse and recycle“. Viele räumten ihre Kästen aus und fanden Kleidung vor, die sie noch nie angezogen hatten.

Dennoch kam es 2022 zu einer Umsatzsteigerung aufgrund von Nachkäufen nach Corona. Ab 1995, so Tillessen, wuchs die Modeindustrie überproportional zur Weltbevölkerung, weil viele Modeunternehmen in Billiglohnländer expandierten. Trotz ihrer Maßnahmen, den ökologischen Fußabdruck zu verringern, wird er sich dennoch kontinuierlich erhöhen, da die Absatzmengen weiter steigen. Der Trendanalyst schlug daher vor, dass „slow fashion“ die Zukunft sein müsse. Trachten seien ein gutes Beispiel dafür, da sie sich durch hohe, solide Qualität, die Verwendung von Naturmaterialien und ein zeitloses Design auszeichnen würden.

Publikum konnte mit Handy abstimmen

Die nächste Vortragende war Thekla Weissengruber von der OÖ Landes-Kultur GmbH. Weissengruber stellte Fotos und Bilder von Dirndln im Lauf der Jahrzehnte vor und legte einen Fokus auf Bad Ischl, die „Wiege des Dirndls“. Weissengruber erklärte die Bedeutung und das Tätigkeitsfeld der Trachtenforschung und ging auf einige Bekleidungsregeln und -normen ein, wie die Trageweise der Schürzenmasche.

Michaela Wurz vom Modeatelier UNIKAT in St. Valentin, Preisträgerin des Wettbewerbs „nachhaltig.DIRNDL 2020“, stellte zwei Dirndl-Modelle vor und schilderte, wie diese in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kundinnen entstanden. Als letzter Redner beleuchtete Andreas Anibas, Landesinnungsmeister für Mode und Bekleidungstechnik Niederösterreich, die aktuelle Situation des Schneidergewerbes, speziell der Trachtenschneider. Das Publikum im Saal der Musikschule des Valentinums wurde mehrmals zu einer Umfrage aufgerufen und konnte über das Handy abstimmen.

Die anschließende Podiumsdiskussion moderierte Manuela Göll. In lockerer Runde wurde über Themen wie „Was darf man zur Goldhaube tragen?“, „Onlinehandel versus stationären Handel“, den Missbrauch der Tracht zur NS-Zeit und viele andere Fragen diskutiert.