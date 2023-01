80 Sternsinger in Seitenstetten unterwegs

Werbung

Großes Interesse zeigten beachtliche 18 Gruppen aus Seitenstetten bei der heurigen Sternsingeraktion der Pfarre – genauer gesagt sind es tatsächlich 80 engagierte Kinder, die sich schon freuen, die Frohe Botschaft zu den Menschen nach Hause zu bringen.

Um Spenden zu sammeln für ein gutes Leben für die Menschen in Kenia werden die vielen Buben und Mädchen mit ihren Begleitpersonen am 4. und 5. Jänner in der Pfarre unterwegs sein. „Ich hoffe, der Einsatz bereitet euch Freude“, so Pater Matthäus zu den Kindern bei der musikalisch umrahmten Messe und segnete die Sternsinger.

Sehr erfreulich ist zudem, dass eine Gruppe in Vertretung für Niederösterreich am vergangenen Freitag die Ehre hatte, den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen in der Hofburg zu besuchen. „Wir waren tief bewegt vom Besuch beim Bundespräsidenten, der auf uns sehr natürlich gewirkt hat und seine Ansprache sehr jugendgerecht gehalten hatte“, betonte Pater Matthäus.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.