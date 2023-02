Glanzvolles Comeback des Valentinstags

St. Valentin ist eine jener Städte, in der Feiern zum Valentinstag Tradition haben. So lud Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr heuer nach zweijähriger Corona-Pause wieder die Bürger der Stadt zum Empfang am Namenstag der Stadt ein. Ging das Event zuletzt stets im CNH Engineering Center über die Bühne, so feierte es diesmal seine glanzvolle Premiere im neuen „Valentinum“. „Es war immer das Ziel, das Haus am Valentinstag zu eröffnen. Das ist gelungen“, freute sich die Stadtchefin zu Beginn des Abends, dem rund 700 Besucher beiwohnten.

Suchan-Mayr nützte den Abend, um über die neuesten Entwicklungen in der Stadt zu informieren. Sie rief den Zubau bei der Volks- und Sonderschule in Erinnerung, bei dem die Stadt rund vier Millionen Euro in eine zusätzliche Nutzfläche von 825 Quadratmetern investiert. Die Fertigstellung des Projekts ist für September geplant. Gestartet wird heuer auch mit ersten Arbeiten beim zukünftigen Freizeitpark in der Herzograder Kurve, der im Jahr 2026 in Betrieb gehen soll. Besonderen Grund zum Feiern wird es heuer anlässlich des 40. Jahrestages der Stadterhebung geben. So wird am 30. Juni das Stadtfest gemeinsam mit der Einkaufsnacht über die Bühne gehen. „Vom Valentinumplatz bis zum Ende der Hauptstraße wird an dem Tag Programm stattfinden“, informierte Suchan-Mayr.

Eine spannende Aufgabe und ein steiniger Weg

Im Mittelpunkt des Empfangs stand aber das „Valentinum“. Moderator Arnold Mottas, der sich mit seinem Outfit an der Farbgestaltung der Veranstaltungshalle orientierte und mit goldenen Schuhen ins Scheinwerferlicht trat, bat dafür eine illustre Gesprächsrunde auf die Bühne. Kulturstadtrat Leopold Feilecker stand dabei die Freude ins Gesicht geschrieben. „Es war schon ein steiniger Weg und es gab viele Umplanungen, aber jetzt haben wir ein großartiges Haus und werden das Beste daraus machen“, betonte er. Stolz auf ihr Werk waren auch die Architekten Marianne Durig und Ulrich Burtscher. „Eine Veranstaltungshalle mit Musikschule ist eine wahnsinnig spannende Aufgabe. Es ist wahnsinnig schön, das jetzt hier zu sehen“, erklärte Marianne Durig.

Zweiter Schwerpunkt des Empfangs war die Präsentation des jährlich wechselnden Valentinsprodukts. Heuer waren dies die von Martina und Johannes Schneller nach einem alten Familienrezept kreierten „Love Keks“, in denen – natürlich passend für das Mostviertel – jede Menge Most verarbeitet wurde. Für den Valentinstag hatten die beiden 212.000 Kekse hergestellt und in den dafür benötigten 120 Kilogramm Teig insgesamt 60 Kilogramm Butter und über 20 Liter Most verarbeitet. Zudem informierten sie darüber, dass sie in der Hauptstraße ein Kaffeehaus mit Konditorei eröffnen werden.

Ein fixer Bestandteil des Valentinsempfangs ist auch der lustige Wettstreit der Gemeinderäte. Diesmal traten die Damen bei Wissens- und Schätzfragen gegen die Herren an. Dabei hatten sie ihr musikalisches Talent unter Beweis zu stellen. Beim Wissen über ihre Heimatstadt lieferten sich die beiden Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen, beim Schätzen hatten die Damen die Nase vorne. Obwohl beim abschließenden Karaokesingen die von den Herren vorgetragene Version von „Macho, Macho“, mehr Applaus erntete als die „99 Luftballons“ der Damen, mussten die Gemeinderäte ihren Kolleginnen in der Gesamtwertung den Vortritt lassen.

Für die professionelle musikalische Umrahmung des Abends sorgten „Podlahas Erben“, die sich mit drei Lehrern der Musikschule verstärkt hatten und der Chor „Ad libitum“, der das Valentinslied „Mei Valentin“ zum Besten gab.

