Alle zwei Jahre findet in Haag ein großes Volksfest statt. XXL-Vergnügungspark, Musikzelt, Discozelt, Riesenfeuerwerk, Kinderprogramm und beste Gastronomie locken traditionsgemäß tausende Besucher zu diesem Vier-Tages-Event. Heuer ist das Fest von 16. bis 19. September geplant. Ob es Corona-bedingt auch stattfinden kann, steht derzeit aber noch in den Sternen.

„Wir wissen nicht, wie sich die Situation entwickelt. Deshalb wird mit der Entscheidung bis Mitte Mai abgewartet. Dann muss man aber definitiv sagen, man macht es oder es findet nicht statt“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr. Vereine, Standler und der Betreiber des Vergnügungsparks bräuchten ja Gewissheit, ob sie konkret zu organisieren beginnen können oder ob sie die Vorbereitungen auf das Volksfest stoppen müssen.

Die großen Vereine würden sich, so Michlmayr, derzeit noch so auf die Veranstaltung vorbereiten, als ob sie stattfinden würde. Auch Verträge mit den Bands, die im Musikzelt auftreten sollen, werden noch abgeschlossen. Allerdings mit Klauseln, damit bei einer Absage des Volksfestes keine Stornokosten entstehen werden.

Dass es im Herbst Veranstaltungen mit 3.000 Menschen in einem Festzelt geben wird und dies ohne Einschränkungen, ist momentan schwer vorstellbar. „Wir hoffen noch immer, denn für das Haager Herz wäre es schon eine tolle Sache, nach Corona sofort mit dem Volksfest beginnen zu können“, betont Michlmayr. Er gibt aber auch zu, dass das Volksfest mit Maskenpflicht oder Eintrittstests nur schwer machbar wäre. Das Volksfestgelände ist ja nicht eingezäunt und frei zugänglich. Kontrollen sind daher kaum möglich.

„Außerdem lebt das Volksfest vom Zusammenstehen an der Bar und nicht davon, dass ich mich auf Tisch Nummer vier setze und den ganzen Abend nicht mehr aufstehe. Entweder wir feiern so, wie wir es gewohnt sind, oder wir lassen es. In eingeschränkter Form zahlt sich das Volksfest nicht aus“, stellt Lukas Michlmayr klar.

Das Volksfest um ein Jahr zu verschieben und künftig in allen geraden Jahren zu veranstalten, wäre eine mögliche Alternative. „Das liegt am Betreiber des Geräteparks, ob der dann Zeit hat“, gibt der Stadtchef zu bedenken. Er könnte sich mit der Änderung jedenfalls sehr gut anfreunden, denn im Jahr 2022 feiert man in Haag 90 Jahre Stadterhebung, im Jahr 2032 100 Jahre Stadterhebung und 1.000 Jahre Pfarre. Da würde das Fest gut passen.

Dass sich die Haager auf das Volksfest freuen, hat der Bürgermeister auch schwarz auf weiß. Bei der Stadterneuerungs-Umfrage wurden sie nämlich auch gefragt, welche Veranstaltungen sie sich wünschen. „Das Volksfest ist da sehr oft vorgekommen“, greift Michlmayr der Ergebnis-Präsentation vor.