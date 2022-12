Musischer Advent in Haag: Kunsthandwerk und viel Musik

Werbung

Der traditionelle Musische Advent wird heuer wie gewohnt am dritten Adventwochenende am Hauptplatz beziehungsweise in den umliegenden Häusern und der Kirche stattfinden. „Die Freude ist riesengroß, dass wir in diesen herausfordernden Zeiten mit dem Musischen Advent und dem Adventdorf wieder ein bisschen Tradition am Hauptplatz haben“, freut sich Stadtmarketing-Obmann Gerhard Stubauer, der mit seinem Team bereits fleißig an der Organisation des Adventmarktes arbeitet.

Die Besucher dürfen sich wieder auf einen einzigartigen Kunsthandwerksmarkt und Standlmarkt freuen. Und natürlich darf die Musik nicht fehlen. Hier gibt es gleich einige besondere Darbietungen. So wird der Musische Advent gemeinsam mit der Musikschule Oberes Mostviertel mit einem Konzert am Freitag, 9. Dezember, 18 Uhr, in der Haager Stadtpfarrkirche eröffnet. Am Sonntag, 11. Dezember, 17.30 Uhr, folgt ebenfalls in der Stadtpfarrkirche ein großes Konzert mit dem Titel „Shine“ – durchgeführt vom Chor Haag und der Musikmittelschule Haag. Die Gesamtleitung des Konzerts hat erstmals die neue künstlerische Leiterin des Chores, Michaela Wolf, inne.

Festliches Programm für die ganze Familie

Der Standlmarkt öffnet bereits am Freitagabend seine Pforten, die Kunsthandwerksaussteller sind in den Räumlichkeiten der Musikschule Oberes Mostviertel und am Gemeindeamt ab 11 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr vor Ort. Umrahmt wird der Advent am Hauptplatz mit weihnachtlicher Musik von „Bloß Sax“ und einem Bläserensemble der Stadtkapelle, einer Krippenausstellung und dem beliebten Pfarrcafé.

Eine Besonderheit gibt es auch für die jüngsten Besucher: Bei der Imkerei Deinhofer können sich die Kinder ihr Frühstückshonigglas selbst gestalten. Dabei füllen die Kinder ihren Honig selbst ab und können eigene Etiketten malen. Traditionell wird am Samstagabend, 19 Uhr, die Sportlermesse in der Stadtpfarrkirche gefeiert. Anschließend findet ein Benefizkonzert mit „zwo3wir“ statt. Und natürlich wird – wie täglich im Advent – um 17 Uhr ein Fenster im Adventdorf beim Michael-Brunnen geöffnet.

