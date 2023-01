FF Haag: Große Trauer um Peter Lehrbaum

Werbung

Groß ist die Trauer in der Stadt Haag und weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Peter Lehrbaum, Kommandant-Stellvertreter der Freiwilligen Feuerwehr Haag, ist am Mittwochabend verstorben.

Der Familienvater hat sich Zeit seines Lebens stets intensiv für die Allgemeinheit eingesetzt, zuletzt etwa beim Bau des Feuerwehr-Sicherheitszentrums, unter anderem bei der mehrjährigen Planung.

"Er war ein sehr geselliger Mensch und überall gerne gesehen und immer hilfsbereit, auch egal wo Hilfe gebraucht wurde. Die Stimmung ist sehr betrübt, vor allem bei der Feuerwehr. DIe Familie Lehrbaum und Peter kennen alle, die Familie ist stark verankert. Für uns alle ist das noch surreal, er ist mitten aus dem Leben herausgerissen worden", erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr.

Peter Lehrbaum hinterlässt eine Gattin und eine Tochter.

Die Verabschiedung findet am Samstag, 21. Jänner, um 11 Uhr in der Stadtparrkirche Haag statt. Eine persönliche Abschiednahme ist ab Donnerstag, 19. Jänner, 9 Uhr in der Friedhofskapelle Haag möglich. Gebetsstunde: Freitag, 20. Jänner, 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche Haag.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.