Pfarrhof Erla wird zum Veranstaltungsort für die Dorfgemeinschaft

Die Diözese hatte schon länger darüber nachgedacht, den Pfarrhof zu veräußern oder zu verpachten. Bürgermeister Roman Kosta (ÖVP) bekundete daher bereits vergangenes Jahr das grundsätzliche Interesse an diesem für Erla markanten Gebäude, um es für die öffentliche Nutzung zu erhalten. Nach erfolgreichen Gesprächen mit der Diözese St. Pölten gemeinsam mit Dechant Rupert Grill konnten Eckpunkte vereinbart werden. Nun steht nur noch die Vorbereitung und Unterzeichnung des Vertrags aus, der ab 1. Jänner 2024 läuft. Die Gemeinde plant, die Verwaltung des Pfarrhofs an die im Jahr 1990 gegründete Dorfgemeinschaft Erla zu übergeben. Diese hat in ihrer Generalversammlung am vorigen Mittwoch im Gasthaus Reisinger bereits eine Änderung ihrer Statuten beschlossen, um den Vorstand zu erweitern. Nach und nach soll der Pfarrhof wieder mit Leben befüllt werden. Die Dorfgemeinschaft wird dabei als organisatorische und inhaltliche Drehscheibe fungieren.

Innensanierung notwendig

Am Freitag fand beim Pfarrhof Erla das traditionelle Petersfeuer des Pfarrgemeinderats statt. Zukünftig soll das schon jahrzehntelang leerstehende Gebäude aber nicht nur für pfarrliche Veranstaltungen, sondern allgemein der Dorfbevölkerung zur Verfügung stehen. „Wir haben schon Anfragen von einer Yoga-Gruppe und vom Turnverein St. Valentin. Der Pfarrhof soll ein Treffpunkt für Jung und Alt mit einem kulturellen Schwerpunkt werden“, erklärt Karl Schwediauer, der Obmann der Dorfgemeinschaft Erla. Denkbar sind zukünftig Lesungen, Musikveranstaltungen, Feste, Workshops und eine gemeinsame Gartengestaltung. „Wir sind alle sehr motiviert und haben auch vier junge Leute mit sehr viel Biss in unseren Reihen“, sagt Schwediauer. Um den Pfarrhof wintertauglich zu machen, ist zuerst eine Innensanierung und die Installation einer Heizung notwendig.