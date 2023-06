Pumptrackbahn entsteht im zukünftigen Freizeitpark St. Valentin

Die Pumptrackbahn wird von der Baufirma Alliance ASE aus Kirchdorf/Krems errichtet, die sich auf Action-Sportanlagen spezialisiert hat. Generalunternehmer ist die Firma Hasenöhrl, die auch den Schotter für die Bahn geliefert hat. Die Kosten der Anlage belaufen sich auf 170.000 Euro. „Wir haben uns andere Freizeitparks in Tulln und Böheimkirchen angesehen. Die Pumptrackbahn war dort immer das Nonplusultra“, berichtet Sportstadtrat Ferdinand Bogenreiter (SPÖ). „Besonders die Schulen in Langenhart können die Anlage nutzen und hier auch das Radfahren üben“, fügt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SPÖ) hinzu. Die Pumptrackbahn wird Mitte bis Ende Juli fertig. Darauf ist ein Eröffnungsfest geplant. Bis dahin ist die Anlage nicht öffentlich zugänglich. Im Herbst werden zur Beschattung Bäume gepflanzt.

Die Kosten der Anlage belaufen sich auf 170.000 Euro. Foto: Thomas Lettner

Kein Schandfleck mehr

Der Freizeitpark soll bis 2026 fertig sein. Bei einer Bürgerbeteiligungsaktion konnten die St. Valentiner Vorschläge für die Gestaltung einbringen. In der zweiten Bauetappe entsteht beim Rodelhügel ein Skaterpark. In der dritten Bauetappe wird ein Motorikpark mit Geräten für Jung und Alt errichtet. Noch offen ist, was im vorderen Bereich entstehen soll. Möglich wären beispielsweise ein Beachvolleyplatz oder ein Funcourt. „Der Freizeitpark ist eine Riesenaufwertung. Es gibt dann keinen Schandfleck mehr zwischen den immer weiter zusammenwachsenden Ortsteilen Herzograd und Langenhart“, sagt Bogenreiter. Obwohl es vereinzelt noch kritische Stimmen bezüglich des Standorts auf der ehemaligen Mülldeponie gibt, seien die meisten Bedenken mittlerweile abgeflaut. „Bei den Messungen, die auch jetzt noch stattfinden, wurden in den letzten Jahren keine Austritte mehr festgestellt“, sagt der Sportstadtrat. Die Oberfläche wurde außerdem mit einer 50 Zentimeter dicken Leimerde abgedichtet.

Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr und Sportstadtrat Ferdinand Bogenreiter mit den Arbeitern. Foto: Thomas Lettner

Vorteile gegenüber Dirtpark

Daniel Blasenbauer, Obmann des Radclubs Mountainrider S.V., hält große Dinge auf die Pumptrackbahn. „Die Bahn ist längst überfällig. Zum Glück ist der politische Hickhack darum endlich beendet. Wir vom Radclub werden sie auf jeden Fall nutzen, auch mit unseren Kindern“, sagt er. Pumptrackbahnfahren liege voll im Trend. Bisher mussten die Vereinsmitglieder aber auf die Anlagen in Steyr, Linz und Enns ausweichen. Der Vorteil zu Dirtparks liegt für ihn darin, dass man auf einer Pumptrackbahn mit allen Fahrrädern und auch mit Rollern fahren und sie von Jung und Alt genutzt werden kann.