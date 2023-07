Sonnenladen in St. Pantaleon-Erla ist der Regionalladen des Jahres

Niederösterreichische Unternehmen, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben und dazu vor Kurzem ein Projekt im Betrieb gestartet oder abgeschlossen haben, konnten bei Österreichs renommiertester Auszeichnung für Nachhaltigkeit einreichen: TRIGOS. Die TRIGOS-Jury begründete die Nominierung des Sonnenladens mit der Multiplikatorwirkung und begrüßte die gute Einbindung der Bevölkerung, die regionale Wertschöpfung im Dorf und die Ankurbelung der E-Mobilität im ländlichen Raum. Der Sonnenladen verbindet E-Ladestationen mit einem neu eröffneten Dorfladen und einem gezielten Impuls für regionale Nahversorgung und Ortskernbelebung in ländlichen Gemeinden. Dafür wurde ein leerstehendes Lagerhaus revitalisiert und der Verein „emil-Elektromobilität im ländlichen Raum“ zur Förderung der lokalen Elektromobilität ins Leben gerufen. In Verbindung mit dem von regionalen Anbietern und Konsumenten rege genutzten Dorfladen entstand in nur sechs Monaten aus dem Lagerhaus ein lebendiger Dorfladen mit Lounge als sozialer Treffpunkt, aber auch als Nahversorger mit rund 60 Lieferanten aus der unmittelbaren Region.