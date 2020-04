„Wir haben über die Gemeindezeitung, die Homepage und über Facebook die Bürger ersucht, sich zu melden, bevor sie ihre privaten Pools füllen, damit wir das koordinieren können. Doch umsonst. In Oed hatten wir wieder ein massives Wasserproblem“, ärgert sich Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer. Vor Ostern wurden an einem einzigen Tag 270 Kubikmeter Wasser verbraucht, der Hochbehälter in Oed fasst aber nur 200 Kubikmeter. „Wir mussten durch die Firma Fuchsluger von einem Hydranten in Mauer Wasser nach Oed bringen und in den Hochbehälter einfüllen lassen. Das kostet natürlich und den erhöhten Preis müssen dann alle Bezieher zahlen“, sagt Hinterholzer.

Aschbachs Bürgermeister Martin Schlöglhofer muss sich mit ähnlichen Ärgernissen herumschlagen: „Wir sind grundsätzlich zwar gut versorgt, weil wir ja Wasser aus Waidhofen beziehen, wenn aber, wie es vor Ostern geschah, plötzlich der Verbrauch von acht Litern auf 18 Liter pro Sekunde steigt, dann bekommen wir auch Probleme. Die Molkerei Bergland benötigt ja auch 15 Liter und für den Transport von 30 Sekundenliter reicht der Querschnitt der Rohre nicht“, sagt der Ortschef.

„Viele Bürger drehen einfach Hahn auf“

Auch die Gemeinde Aschbach fordert ihre Bürger regelmäßig auf, sich zu melden, bevor sie ihre Pools befüllen, damit das koordiniert werden kann. „Aber viele drehen trotzdem einfach nur den Hahn auf. Irgendwann muss man da auch über Konsequenzen nachdenken“, sagt Schlöglhofer.

In Neustadtl hat sich in den letzten Wochen der Wasserverbrauch zeitweise sogar verdreifacht. Zu einer Wassernot kam es laut Ortschef Franz Kriener allerdings nicht. „Wir haben aber die Bürger vorgewarnt und informiert, dass der Verbrauch stark angestiegen ist.“ Mittlerweile habe sich die Situation wieder eingependelt.

„Wir brauchen dringend Regen. Die zehn Liter pro Quadratmeter in der Vorwoche waren nicht viel mehr als Staubbindung!“ Landeskammerrat Andreas Pum

Auch in der Gemeinde St. Peter in der Au hat man vor Ostern einen überdurchschnittlich hohen Wasserverbrauch registriert, der auf das Füllen privater Swimmingpools zurückzuführen ist. „Das war aber noch kein großes Problem. Wenn wir allerdings wieder so einen heißen und trockenen Sommer bekommen, dann fürchte ich, dass viele Hausbrunnen aufschnappen werden“, sagt Bürgermeister Johannes Heuras. Das St. Peterer Netz reiche für die Versorgung der momentan angeschlossenen Haushalte und Betriebe aus, „aber wenn es dann in den ländlichen Gebieten Versorgungsengpässe gibt und wir zusätzlich Wasser entnehmen müssen, dann geht sich das mengenmäßig nicht mehr aus.“ Für Heuras sind die Probleme längerfristig nur durch gemeindeübergreifende Kooperationen zu lösen. Haidershofen hätte zwar genug Wasser, doch die bestehenden Leitungen sind nicht groß genug, um es in ausreichender Menge bis in die Gemeinde St. Peter zu transportieren.

Landwirte hoffen auf regnerischen Mai

Sorgen bereitet der fehlende Regen aber nicht nur den Bürgermeistern, sonder natürlich auch den Landwirten. „Der Niederschlag in der Vorwoche hat zwar ein wenig Druck herausgenommen, aber für die neu angebauten Kulturen und auch für die Winterungen brauchen wir in absehbarer Zeit deutlich mehr Niederschlag“, sagt Bezirskbauernkammersekretär Bernhard Ratzinger. Im Vorjahr sei der Mai kühl und feucht gewesen und das habe die Ernte großteils gerettet. „Die nächsten Wochen entscheiden auch heuer. Wir hoffen, dass es mehr regnet.“

Dramatischer als in anderen Teilen des Bezirks ist die Situation im Enns-Donauwinkel. „Wir haben hier Schotterböden und bräuchten ganz dringend Niederschläge. Wenn nicht bald Regen kommt, werden Soja, Mais und die Winterungen massiv in Mitleidenschaft gezogen“, fürchtet Landeskammerrat Andreas Pum. Man liege mit den Niederschlägen um 90 Prozent unter dem 30-Jahres-Schnitt.

Pum, der auch Stadtrat von St. Valentin ist, macht die Trockenheit in zweifacher Hinsicht Sorgen. „Der Grundwasserspiegel ist so niedrig, dass unsere beiden Brunnen in der St. Pantaleoner Au zu wenig Wasser liefern. Die Leitung aus Ernsthofen hilft uns, die Wasserversorgung der Stadt zu sichern, aber wir haben Handlungsbedarf.“ Es sei zwar geplant, einen dritten Brunnen in der Au zu errichten, das Projekt ist aber aufgrund der Coronakrise in Verzug. „Es ist wichtig, dass wir rasch die nötigen Beschlüsse fällen und eine Planung in Auftrag geben“, sagt Pum.