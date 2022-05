St. Valentiner "Freaks" sind für "Britain´s got talent" gerüstet

Werbung

Es war das erste Mal, dass die Akrobatikgruppe TheFreaks der Öffentlichkeit die Möglichkeit gab, ein Training zu besuchen und zu sehen, wie eine Show erarbeitet wird. Und das Interesse daran war groß, denn rund 500 Besucher strömten am Samstag in die Sporthalle Langenhart und waren nach dem zweistündigen Training von den akrobatischen Leistungen der Truppe schwer beeindruckt.

Headcoach O.C. Ono (Mitte) kletterte im Rahmen des zweistündigen Trainings auch mehrmals auf die Tribüne, um Fragen der Zuschauer zu beantworten. Dass die weltweit gebuchte Akrobatikgruppe über keine Sponsoren verfügt, überraschte dabei so manchen Besucher. Umso mehr freuten sich die Freaks über die freiwilligen Spenden für das gebotene Spektakel. Foto: Vogl

Das auf 30 Mitglieder aufgestockte Showteam präsentierte die Auftritte, die derzeit für die TV-Castingshow „Britain‘s got talent“ einstudiert werden. Von den einzelnen Elementen bis hin zu den finalen Durchläufen mit vielen spektakulären Flugelementen gab es einiges zu bestaunen. Zudem versorgte Trainer O.C. Ono das Publikum mit spannenden Informationen und beantwortete zahlreiche Fragen rund um das Team, die Show und alles, was dahinter steckt. Am 1. Juni wird es für die Freaks dann so richtig spannend, denn an diesem Tag steht das Semifinale der TV-Castingshow „Britain‘s got talent“ am Terminkalender. Gelingt der Aufstieg, folgt nur eine Woche später schon das Finale. Das bringt für die Akrobatikgruppe eine ganz besondere Herausforderung mit sich. „Das bedeutet, dass wir derzeit zwei Shows gleichzeitig vorbereiten müssen“, erklärt Headcoach O.C. Ono.

Die Shows bauen aufeinander auf und sind eine Fortsetzung jener Show, mit der sich die Freaks für das Semifinale qualifizierten. Noch spektakulärer als die „Hollywood-Blockbuster-Sciene-Fiction-Action-Show“ ohnehin schon ist, wird der Auftritt durch den Einsatz von visuellen Effekten. „Es wird beim Semifinale eine sieben Meter hohe und 14 Meter breite LED-Wand geben“, ist Ono schon voller Vorfreude. Außerdem wird für die Show der Freaks extra ein spezieller Thron gebaut. „In drei Wochen geht es los. Bis dahin werden wir noch richtig Gas geben und hart daran arbeiten, um die perfekte Show zeigen zu können“, verspricht Ono.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.