St. Valentinerin drehte Dokumentation über ehemaliges Nibelungenwerk

Die Filmemacher Martina Hechenberger und Thomas Hackl stießen bereits bei ihren vorangegangenen Zeitgeschichte-Dokumentationen immer wieder auf die Rüstungsindustrie des Deutschen Reichs und ihre menschenverachtenden Zusammenhänge. „Als Dokumentarfilmerin, die in St. Valentin aufgewachsen ist, ist es mir ein besonderes Anliegen, nach einigen Zeitgeschichtedokus nun auch die Zeitgeschichte meiner Heimatstadt, ihrer Einwohner und meiner Vorfahren zu behandeln. Die persönlichen Kontakte und Ortskenntnisse erleichtern die Spurensuche, die Verortung von Archivmaterial, das Auffinden von Zeitzeugen und Relikten. Die Aufarbeitung der Geschichte des Nibelungenwerks, das beinahe vor meiner Haustüre liegt, ist daher für mich besonders interessant und herausfordernd”, sagte Hechenberger.

St. Valentin war Drehscheibe der Rüstungsindustrie

Die Dokumentation zeigt die Errichtung und den Betrieb des Nibelungenwerks sowie der 1.000-Mann-Siedlung und des Stadtteils Herzograd. Aus dem beschaulichen Bauerndorf St. Valentin machte die NS-Herrschaft eine Drehscheibe der Rüstungsindustrie des Deutschen Reichs, die vor allem gegen Kriegsende eine zentrale Rolle in der Kampfbereitschaft der Armee einnahm. Für das Panzerwerk, das bald nach dem Anschluss geplant wurde, wählte man den zynischen Codenamen „Spielwarenfabrik“. Die Fertigung des Panzer IV, des Standardpanzers der Deutschen Wehrmacht, war von außerordentlich kriegswichtiger Bedeutung, ebenso die Weiterentwicklung und Forschung.

Im Nibelungenwerk wurden auch Zwangsarbeiter und Häftlinge des KZ Mauthausen eingesetzt. Foto: Stadtarchiv St. Valentin

Zwangsarbeiter im Dauereinsatz

Mehr als die Hälfte der gesamten Panzer IV (4.700 Stück der insgesamt 8.209 Panzer wie Panzer IV, Ferdinand v. Porsche, Jagdtiger) kamen aus St. Valentin. Die Belegschaft erreichte bis zu 15.000 Arbeiter. Darunter waren Tausende Zwangsarbeiter und zahlreiche Häftlinge des Konzentrationslagers Mauthausen, die in zwei Schichten Tag und Nacht produzierten. Hitler besichtigte das Werk ebenso wie Rüstungsminister Albert Speer und Reichsmarschall Hermann Göring.

Adolf Hitler bei einem Besuch im Nibelungenwerk. Foto: Stadtarchiv St. Valentin

Zeitzeugen berichten

Heute zeugen noch ganze Stadtteile, das Werk, der Bahnhof und Relikte von der Rüstungsindustrie des sogenannten „Großdeutschen Reiches“. Diese brachte damals eine radikale Veränderung des gesamten Ortes mit sich. In der Dokumentation kommen Zeitzeugen zu Wort, die den Betrieb der Panzerproduktion und das Umfeld der Naziherrschaft noch erlebt haben. Historiker wie Bertrand Perz, Josef Reisinger und Waltraud Neuhauser-Pfeiffer sowie umfangreiches Archivmaterial geben Einblick in die Errichtung und den Betrieb. Am Standort des ehemaligen Panzerwerks ist heute ein international bedeutender Wirtschaftsstandort.

Die Ausstrahlung der Dokumentation ist am Samstag, 6. Mai, 20.15 Uhr, auf ORF III.

