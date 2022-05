Platz drei für Weistracher Volksschüler bei „1, 2 oder 3“

Werbung

Rosalie Hametner, Zoe Bauer und Gregory Wabitsch aus der 4. Klasse der Volksschule Weistrach dürfen jubeln. Sie erreichten bei der Aufzeichnung der Fernsehshow „1, 2 oder 3“ den ausgezeichneten dritten Platz.

Bereits am Ende der 3. Klasse bewarb sich die ganze Klasse für das Quiz. Im September des Vorjahres erhielt man die Zusage für die Show und im März castete das ORF-Team die drei Kandidaten.

Zeitig am Morgen begann daher vor wenigen Tagen die aufregende Fahrt nach München. Während die drei Kandidaten in Begleitung von Lehrerin Petra Michlmayr bereits im Studio auf die Show vorbereitet wurden, besuchte der Fanclub, bestehend aus Klassenkameraden, Eltern und der Klassenlehrerin Sonja Prinz, die Bavaria Filmstadt mit 4D-Kino. Am späten Nachmittag fand dann die Aufzeichnung statt, bei der auch alle Mitgereisten im Publikum saßen und ihr Team lautstark anfeuerten. Mit dem Preisgeld für die Klassenkasse ging es wieder überglücklich nach Hause. Die Show mit dem Team aus Weistrach wird am Samstag, 25. Juni, um 9.05 Uhr im ORF ausgestrahlt.

