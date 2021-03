Breite und gerade Straßen eignen sich bestens zum Schnellfahren. Damit wollen sich die Anrainer der Steinerstraße und der Kalkofenstraße aber nicht mehr länger abfinden. Sie gründeten daher eine Bürgerinitiative und sammelten Unterschriften für eine Begegnungszone in diesen beiden Straßen. Der Initiativantrag wird nun in der Gemeinderatssitzung am 31. März behandelt werden.

„Wir wollen die Verkehrssituation in unserem Ortsteil nicht mehr länger hinnehmen“, begründet Karen Stoderegger, eine der Initiatorinnen der Unterschriftensammlung, die Aktion. Die Steinerstraße ist Teil des Donauradwegs und schnurgerade, die bestehende Geschwindigkeitsbeschränkung wird großteils ignoriert, lautet die Kritik der Anrainer. Die Kalkofenstraße hingegen war früher eine enge, einspurige Straße. Nach der durch den Hochwasserdammbau notwendig gewordenen Renovierung ist sie nun sechs Meter breit und zudem auch begradigt worden, kritisiert Stoderegger. Die Kalkofenstraße ist auch der einzige Zugang für den Ortsteil St. Pantaleon zur Au und wird von Spaziergängern sehr gerne genutzt. „Die Leute gehen eh schon auf der Straße. Warum kann man dem Status Quo nicht Rechnung tragen?“, ist die Installierung einer Begegnungszone für sie naheliegend.

Spaziergänger und Anrainer unterschrieben

Bereits im Vorjahr, als die geplante Verbreiterung der Kalkofenstraße bekannt wurde, begann man Unterschriften für eine Begegnungszone zu sammeln. „In der Steinerstraße haben fast alle unterschrieben, in der Kalkofenstraße waren es alle“, erklärt Stoderegger. Nach den Anrainern wurden dann in einem zweiten Schritt Spaziergänger, die an Stodereggers Haus vorbeimarschierten, angesprochen. „80 bis 90 Prozent der Leute haben unterschrieben. Ich war erstaunt, wie viele Leute unser Anliegen unterstützen“, freut sie sich über insgesamt mehr als 120 Unterschriften.

Was sie jedoch vermisst, ist die Einbindung seitens der Gemeinde. „Im ersten Gespräch mit der Gemeinde wurde uns Mitsprache versprochen. Es kam aber anders. Die Teilnahme an der Planung wurde uns verwehrt. Die Begehung mit einer Verkehrsberaterin des Landes fand ohne mein Wissen statt und am 9. März wurde die Kalkofenstraße nun asphaltiert“, beklagt Karen Stoderegger, dass die Anrainer nicht genügend eingebunden wurden.

Nur ein Kriterium spricht fü reine Begegnungszone

Dem widerspricht Bürgermeister Rudolf Divinzenz. „Das kann ich so nicht bestätigen. Wir haben die Anliegen der Anrainer sehr ernst genommen und sie eingebunden. Es gab auch ein persönliches Gespräch mit Frau Stoderegger und ihrem Lebensgefährten“, betont der Ortschef. Covid habe es aber, so Divinzenz, nicht zugelassen, alle Bürger immer wieder einzuladen und zu informieren.

Das Projekt Begegnungszone habe man jedenfalls vom Land prüfen lassen. „Es gibt ja genaue Kriterien, wo sich eine Begegnungszone eignet. Da trifft auf die beiden Straßen nur ein Kriterium zu“, stellt Divinzenz klar. Damit will sich die Bürgerinitiative aber nicht abfinden. „Wäre ich bei der Begehung dabeigewesen, hätte ich ihr sagen können, dass sehr wohl öffentliche Einrichtungen in der Nähe sind und Kinder jeden Tag durchgehen. Und dass die Straßen nicht zentrumsnah sind, stimmt auch nicht“, widerspricht Stoderegger dem Urteil der Verkehrsberaterin.

Trotz der negativen Einschätzung des Landes will die Initiative an der Begegnungszone festhalten: „Wir hoffen, dass es der Gemeinde ein Anliegen ist, unsere Kindergarten- und Schulkinder sowie die Au-Besucher bestmöglich zu schützen und eine Begegnungszone zu genehmigen.“ Man fordert, rasch geeignete Maßnahmen zur Temporeduktion zu ergreifen. Wie die Gemeinde zu dem Projekt steht, gab Bürgermeister Rudolf Divinzenz nicht preis: „Das wird am 31. März in der Gemeinderatssitzung entschieden.“