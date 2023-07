FF Ernsthofen in Unwetternacht zu 16 Einsätzen gerufen

Unwetter beschäftigten die Feuerwehren im Bezirk Amstetten in der Nacht von Sonntag auf Montag. Besonders gefordert waren in dieser Unwetternacht die Floriani in Ernsthofen, wo innerhalb kürzester Zeit 55 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen waren. Aufgrund der Einsatzlage wurde nach kurzer Zeit die Feuerwehr Haidershofen zur Unterstützung nachalarmiert.

Neben einigen Bäumen, die die Straßen blockierten, musste auch ein Pkw aus einer überfluteten Unterführung geborgen werden. Die Einsatznacht dauerte mehrere Stunden - insgesamt mussten in Ernsthofen 16 Einsätze abgearbeitet werden.

Einsätze gab es auch in St. Valentin, Haag, Vestenthal und Wallsee.