Haager Stadtfest mit vielen Highlights

Am 9. und 10. September findet in Haag wieder das traditionelle Stadtfest statt. Das gesellschaftliche Zusammentreffen steht dabei im Vordergrund. Das soll mit guter Musik, Unterhaltung und einem umfangreichen Programm gelingen. Organisiert wird das beliebte Fest vom Haager Stadtmarketingverein.

Bereits zum zweiten Mal findet im Rahmen des Stadtfestes am Samstag der „Haager Stadtlauf“ statt. Dabei werden zwei Bewerbe ausgetragen: Einerseits der Kinderlauf bis zum Alter von 14 Jahren, andererseits den Hauptlauf ab 15 Jahren. Der Kinderlauf, der um 16 Uhr beginnt, findet in der Varta-Arena statt und wird in drei Distanzen durchgeführt. Eingeteilt nach Geburtsjahrgängen haben die Kinder 150, 330 oder 660 Meter zu laufen. Die Siegerehrung für die Kinder findet gleich anschließend an die Läufe statt. Die Anmeldung erfolgt am Wettkampftag von 14.30 bis 15.30 Uhr direkt am Sportplatz .

Beim Haager Stadtlauf gibt es für jedes Alter den passenden Bewerb. Kinder haben 150, 330 oder 660 Meter zu absolvieren, der Hauptlauf für Erwachsene geht über 5,5 Kilometer. Foto: Stubauer, G. Stubauer

Der 5,5 Kilometer lange Hauptlauf startet um 18 Uhr und findet im Haager Stadtzentrum statt. Start und Ziel befinden sich am Hauptplatz. Für den Hauptlauf muss man sich im Internet über www.haager-stadtmarketing.at anmelden „Es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl. Also schnell anmelden“, rät Stadtmarketing-Obmann Gerhard Stubauer. Die Sieger werden am Hauptplatz um 19.30 Uhr geehrt.

Bieranstich, Blechsalat und Centerfield

Nach der Siegerehrung des Hauptlaufes fällt dann um 20 Uhr mit dem Bieranstich der Startschuss für das Samstag-Abendprogramm des Stadtfestes. Für beste Stimmung werden ab 19.30 Uhr die Bands „Blechsalat“ und „Centerfield“ – mit den besten Hits aus 30 Jahren Rock-Musik – sorgen.

Zünftig geht es dann am Sonntag, an dem ja niederösterreichweit der Dirndlgwand-Sonntag gefeiert wird, weiter. So sind auch die Gäste des Stadtfestes aufgerufen, in Tracht zu kommen. Nach der Messe in der Pfarrkirche wird die Haager Stadtkapelle beim Frühschoppen am Hauptplatz für entsprechende Stimmung sorgen und die Haager Kopftuchfrauen werden Lebkuchen-Herzen für einen guten Zweck verkaufen.

Ein buntes und unterhaltsames Programm wird es auch für die Kinder geben. So wird Zauberer Freddy im Pfarrhof seine Show zeigen. Außerdem verspricht die Hüpfburg großen Spaß. Im Rahmen des Stadtfestes wird auch das EKIFAZ Haag, das Zentrum für Eltern, Kinder & Familien, seinen neuen Standort in der Höllriglstraße präsentieren und dort mit einem Kinderprogramm ebenfalls für Spiel und Spaß sorgen. Am Nachmittag wird schließlich noch Alleinunterhalter Josef Oberklammer die Gäste bei Laune halten.