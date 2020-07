Engel beschäftigt weltweit 6.500 Mitarbeiter, im Jahr davor waren es 6.900. In Österreich arbeitet der Großteil (2.140) in den Werken in Schwertberg und St. Valentin (1.200), 260 Beschäftigte gibt es in Dietach. Die Leasingmitarbeiterquote an den heimischen Standorten liegt bei rund zehn Prozent.