Einfamilienhäuser und einige wenige Zweifamilienhäuser prägen die Wohngegend rund um die Heiglstraße. Nun errichtet die Firma Simader hier zwei dreigeschoßige Gebäude mit insgesamt 13 Wohnungen. Ein Projekt, das bei einigen Anrainern für reichlich Unmut sorgt.

„Wir sind nicht grundsätzlich gegen eine Bebauung, aber uns stört das Volumen und die Höhe der Bauten“, erklären Karl-Heinz Stieger sowie Daniela und Friedrich Eglseer. Sie üben auch heftige Kritik am Vorgehen der Gemeinde.

Dass in einem Gebiet mit lauter Ein- und Zweifamilienhäusern zwei dreigeschoßige Gebäude mit insgesamt 13 Luxuswohnungen gebaut werden, stößt bei einigen Anrainern auf wenig Gegenliebe. Sie kritisieren vor allem die Höhe der Gebäude. Beworben werden die Wohnungen ja sogar als „Luxus-Wohnungen über den Dächern Ernsthofens“. privat

Drei Familien, darunter die Eglseers, erhoben Mitte Juli des Vorjahres Einspruch gegen das Wohnprojekt. Hauptsächlich ging es dabei um Verkehrsangelegenheiten wie etwa eine Grundabtretung für die Errichtung von Parkplätzen und eine Verbreiterung der Straße oder eine 30 km/h-Zone. Familie Eglseer wünschte sich aber auch die Erstellung eines unabhängigen Ortsbildgutachtens seitens der NÖ Landesregierung. Ein Wunsch, der vorerst unerfüllt blieb.

Jedoch wurde am 1. September die Baubewilligung erteilt. Eine Woche später erhoben die Eglseers Einspruch gegen den Baubescheid. Dieser wurde dann in der Gemeindevorstandssitzung einstimmig zurückgewiesen. „Zu diesem Zeitpunkt war das von uns geforderte unabhängige Ortsbildgutachten noch gar nicht zur Einsicht vorhanden“, kritisieren sie die Entscheidung.

Die Forderung nach Erstellung eines Ortsbildgutachtens sei kein Anrainerrecht, kontert Bürgermeister Karl Huber. Die baubehördliche Bewilligung habe man aufgrund des Gutachtens eines Bausachverständigen und einer fachlichen Stellungnahme der Eder ZT GmbH erteilt. Diese Stellungnahme besagt, dass „die geplanten Wohnhäuser dem bestehenden Ortsbild gerecht werden beziehungsweise dieses nicht wesentlich beeinträchtigen.“

Trotzdem gab die Gemeinde beim Land noch ein Gutachten in Auftrag. Und dieses untermauert die Bedenken der Anrainer, denn es kommt zu dem Schluss, dass es aufgrund der Höhe der Gebäude zu einer „gravierenden Veränderung des bestehenden Erscheinungsbilds innerhalb des Bezugsbereichs“ komme. Daraufhin wurde die damalige fachliche Stellungnahme von Ziviltechniker Thomas Eder noch einmal überarbeitet. Zu einem anderen Urteil kam er aber nicht.

Bürgermeister Huber hat für die divergierenden Gutachten auch eine Erklärung parat. „Bei einer Definition des Ortsbildes sind sämtliche Gebäude im Bezugsbereich von hundert Metern miteinzubeziehen – unabhängig von der Widmung. Die Gutachterin des Landes hat aber nur Gebäude mit gleicher Widmung berücksichtigt“, erklärt Huber, dass so etwa ein an das Baugrundstück angrenzender Vierkanthof nicht in die Bewertung miteingeflossen sei.

Wohnraum ist in der Gemeinde knapp

Der Ortschef stellt aber auch klar, dass die Neubauten nicht höher sein werden als die bestehenden Gebäude. „Die drei Geschoße werden niedriger sein als ein Einfamilienhaus mit Dachgiebel. Sie wirken zwar durch die Bauform höher, sind es aber nicht“, betont Huber.

Das Bauvorhaben sei auch im Interesse der Gemeindeentwicklung, da Wohnraum ohnehin knapp sei. Und dass Bedarf bestehe, beweise der Umstand, dass die Wohnungen bereits verkauft sind. „Ich bin stolz drauf, wenn Ernsthofen vom Standort her so attraktiv ist“, betont der Bürgermeister. Rund ein Drittel der Käufer sind Ernsthofner, der Rest Zuzügler.

Für die Anrainer ist die Sache jedenfalls erledigt. „Wir müssen akzeptieren, dass der Bau kommt“, sagen Daniela und Friedrich Eglseer. Nachdem ihre Berufung in der Gemeinde abgewiesen wurde, hätten sie Einspruch beim NÖ Landesverwaltungsgericht einbringen müssen. „Das wäre für uns finanziell und nervlich nicht tragbar gewesen.“ Die Einspruchsfrist endete am 27. Jänner. Mit dem Bau wurde jedoch schon Mitte Jänner begonnen.