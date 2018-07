Über weite Strecken harmonisch verlief die Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag. Lediglich die von Stadtrat Martin Stöckler

(Liste für Haag) initiierte neue Raucherreglung im Freibad sorgte für eine kurze, aber heftige Debatte.

„Das Rauchverbot ist keine Erfindung von mir. Das gibt es schon in vielen Bädern. Es gibt einen Trend zu mehr Rauchverboten auch im Freien“, erklärte Stöckler. Schließlich sei Rauchen für viele auch unter freiem Himmel eine unangenehme Belästigung und zudem seien rauchende Erwachsene schlechte Vorbilder für die Jugend.

Mit dem Rauchverbot, das am gesamten Freibad-Areal, mit Ausnahme des Buffetbereichs, gilt, wolle man vor allem an die Vernunft der Badegäste appellieren und verhindern, dass weiterhin zahlreiche Zigarettenstummel in der Wiese oder auf dem Pflaster zwischen Schwimmer- und Kinderbecken landen.

All jene, die das Rauchverbot, auf das im Eingangsbereich des Bades hingewiesen wird, nicht beachten, haben jedoch mit keinen direkten Konsequenzen zu rechnen. „Der Bademeister soll Verwarnungen aussprechen, exekutieren muss er das Verbot aber nicht“, stellte Stöckler klar.

Nur Verwarnungen, keine Strafen

Auf Gegenliebe bei der SPÖ stieß Stöckler mit seinem Vorschlag nicht. Während gleichzeitig mit der Gemeinderatssitzung nur wenige Meter Luftlinie entfernt eine weitere Aufführung von Shakespeares „Was ihr wollt“ in Szene ging, machte die SPÖ im Sitzungssaal mehr als deutlich, dass das Rauchverbot etwas ist, was sie auf keinen Fall will.

Schließlich habe der Bademeister etwas anderes zu tun, als durch die Wiese zu gehen und zu kontrollieren, ob jemand rauche, erklärte etwa SPÖ-Gemeinderätin Elke Reisenhofer.