Betreiber von Betreuungseinrichtung lenkten nach Bürger-Sorgen ein

Im ehemaligen Mostheurigen „Gmoana“ in Rems fand am Donnerstag eine Infoveranstaltung bezüglich der umstrittenen Schwerpunkteinrichtung der Cardo GmbH statt. Verantwortliche des Sozialunternehmens standen den zahlreich erschienenen Anrainern und Interessenten Rede und Antwort.

Die Chance verspielt

Die neue Einrichtung der Cardo GmbH, die auch in den Ortsteilen Walling und Larnhaus zwei Einrichtungen betreibt, hat Platz für zwanzig Kunden. Ausgerichtet ist sie auf Erwachsene mit psychosozialem Unterstützungsbedarf. Dazu zählen beispielsweise körperliche oder kognitive Beeinträchtigungen (Intelligenzminderung oder Einschränkung der Denkleistung), psychische oder genetische Erkrankungen (zum Beispiel Down Syndrom), Autismus, Schizophrenie und Verhaltensauffälligkeiten.

Ein Kunde ist bereit eingezogen

Der Mietvertrag der neuen Einrichtung läuft seit 1. Jänner. Das Genehmigungsverfahren durch das Land Niederösterreich ist in der finalen Phase. Derzeit ist bereits ein Kunde eingezogen. Ursprünglich waren zehn der zwanzig Betreuungsplätze für Kunden aus dem Maßnahmenvollzug vorgesehen.

Unter diesen sogenannten „geistig abnormen Rechtsbrechern“ versteht man Verurteilte, die für ihr Delikt eine Haftstrafe von über einem Jahr ausfassen würden, zum Tatzeitpunkt aber für nicht zurechnungsfähig erklärt wurden. „Dazu zählen beispielsweise Männer, die in ihrer geistigen Entwicklung im Kindesalter stehen geblieben sind, in einem Trotzanfall um sich schlagen und jemandem versehentlich die Nase brechen. Gefährliche Drohungen sind ein weiteres Beispiel“, erklärt Lukas Kapfhammer, Mitbegründer der Cardo GmbH.

Entschluss nach Bürger-Sorgen vom Tisch

Da besorgte Bürger ihre Beschwerden und Befürchtungen an die Stadtgemeinde richteten, ist dieser Entschluss seit Dienstag vom Tisch. Angst haben die Anrainer vor allem um ihre Kinder. „Wir wollen nicht, dass Straftäter frei in Rems herumlaufen. Die Kinder müssen auf dem Weg zur Schulbushaltestelle direkt an der Einrichtung vorbei. Es ist auch ein großer Spielplatz in der Nähe.

Selbst wenn jetzt keine Kunden aus dem Maßnahmenvollzug untergebracht werden, wissen wir nicht, ob das in einigen Jahren auch noch so ist“, beklagen zwei Anrainer. „Ich kann diese Ängste vor dem Unbekannten sehr gut nachvollziehen. Man kann aber jederzeit zu uns kommen und im Gespräch Unklarheiten beseitigen“, bot Kapfhammer an.

Multiprofessionelles Team ist vor Ort

Kapfhammer versicherte, dass die Kunden medikamentös behandelt werden und in der Nacht das Gebäude nicht verlassen würden. Im Vollbetrieb wird sich ein multiprofessionelles Team, das tagsüber aus acht und nachts aus zwei Mitarbeitern besteht, um sie kümmern. Die Tür der Einrichtung zu verschließen, sei nicht erlaubt. Beim Verlassen des Gebäudes werden die Kunden bei Bedenken aber von Mitarbeitern begleitet.

Die Frage, ob man ausschließen kann, dass nichts passieren wird, beantwortete er mit Nein. „Diese Frage mit Ja zu beantworten wäre unseriös. Wir haben aber an anderen Standorten auch Kunden, die bei der Pflege von Grünflächen helfen oder Mistkübeln ausleeren“, berichtet er von Positivbeispielen.

Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SPÖ) forderte dennoch eine schriftliche Bestätigung, dass in Zukunft keine Kunden aus dem Maßnahmenvollzug in Rems untergebracht werden. Nächste Woche wird mit der Stadtgemeinde und dem Land die weitere Vorgehensweise besprochen. Eventuell wird noch ein zweiter Infoabend für die Bevölkerung veranstaltet.

