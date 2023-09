Zweite Chance für Kinderartikel in St. Peter/Au

Rund 70 Ausstellerinnen und Aussteller lockten mit ihren Waren – von Babyartikeln und Kinderkleidung bis hin zu Kinderbüchern, Spielwaren und Sportartikeln – eine große Besucher- und Käuferschar an. Für das leibliche Wohl sorgte der Elternverein der Volksschule St. Peter.

„Ich danke dem Team des Familienreferats, dass der beliebte Basar wieder ermöglicht wurde. Gerade in einer Zeit, wo Teuerung überall ein Thema ist, wird das Haushaltsbudget mithilfe des Umtauschmarktes in vielen Familien etwas entlastet. Auch was Nachhaltigkeit betrifft, liegt der Kauf Second-Hand-Artikel auf der Hand“, betonte Bürgermeister Johannes Heuras.

Silvia Krendl ist die Veranstaltung persönlich ein großes Anliegen: „Es ist schön, wenn gebrauchte und gut intakte Dinge eine zweite Chance bekommen. Wir freuen uns sehr, dass unser Angebot so gut angenommen wird“, freut sich die Obfrau des Familienreferats über den Erfolg der Veranstaltung