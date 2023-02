Neue Förderung in Haidershofen: Regenwasser nutzen und Wasser sparen

Seit dem Jahr 2010 wurden die Umweltförderungen der Gemeinde nicht mehr angepasst. In der letzten Gemeinderatssitzung beschloss man deshalb eine neue Regenwasserzisternenförderung. „Regenwasserzisternen sind eine echte Win-win-Situation. Sie helfen uns als Gemeinde, dass Regenwasser gespeichert beziehungsweise langsamer durch Gartenbewässerung der Versickerung zugeführt wird. Jede Regenwassernutzungsanlage ist somit indirekt auch ein Hochwasserschutz. Gleichzeitig hilft es jeder Liegenschaft, Trinkwasser zu sparen und die Umwelt zu schonen“, erklärt Bürgermeister Michael Strasser.

Mit einer guten Planung könne man für jedes Haus eine Anlage konzeptionieren, um für die Gartenbewässerung oder die Toilette nicht wertvolles Trinkwasser verwenden zu müssen. Von der klassischen Regenwasserzisterne, die für die Gartenbewässerung oder das Autowaschen mit einer Tauchpumpe verwendet werden kann, bis hin zur Brauchwasseranlage für die Toilette, Waschmaschine oder auch die Dusche gibt es sehr viele verschiedene Verwendungsansätze, betont der Ortschef.

Für eine klassische Regenwasserzisterne bietet die Gemeinde nun eine Förderung in der Höhe von 50 Euro je Kubikmeter an, für eine Brauchwasseranlage 100 Euro je Kubikmeter und für zusätzliche Versickerungsmöglichkeiten 20 Euro je Kubikmeter. Die Förderung ist auf 1.200 Euro und maximal 50 Prozent der Investitionssumme beschränkt und wird in Gemeindegutscheinen ausbezahlt. „Bei jedem Regenereignis verlieren wir wertvolles Wasser über den Kanal. Wenn wir es in Zukunft speichern, haben wir viele Möglichkeiten, wie wir es nutzen können. Vor allem für die Autowäsche ist Regenwasser sehr beliebt, da es keinen Kalk beinhaltet“, erklärt Strasser, der selbst seit vielen Jahren Regenwasser für den Garten nutzt. „Mit diesem neuen Fördersystem wollen wir Häuslbauer, aber auch Sanierer bei der Investition unterstützen“, hofft der Bürgermeister auf viele Anträge.

