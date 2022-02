Vandalen beschmierten in St. Valentin WC-Anlage am Friedhof

Am Samstag meldete eine Anrainern der Unteren Bergstraße in St. Valentin, dass unbekannte Täter ihre Grundstücksmauer mit Graffitis verunstaltet hätten. Den Tatzeitraum grenzte sie auf Freitag 18.30 bis 23.30 Uhr ein. Ebenfalls am Samstag meldete ein Mann Schmierereien auf der öffentlichen Toilettenanlage am Friedhof St. Valentin. Die Gemeinde hat sofort ein Reinigung veranlasst.

