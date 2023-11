FF Weistrach: Auto fuhr über Kreisverkehr in einen Acker

Schon am Sonntag war ein Lenker mit seinem Auto mitten über den Kreisverkehr gedonnert und dieses auf einen Parkplatz katapultiert worden. Am Dienstagnachmittag verlor ein junger Lenker, der vom Ortszentrum Richtung Rohrbach unterwegs war, die Kontrolle über sein Auto und fuhr geradewegs über den Fahrbahnteiler in den dahinterliegenden begrünten Acker.

Der Lenker blieb zum Glück unverletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und regelte den Verkehr. Den Pkw zogen die Florianis mit einer Seilwinde zurück auf die Straße, wozu diese kurzfristig gesperrt werden musste. Da das Auto nicht mehr fahrbereit war, beauftragte der Lenker ein Abschleppunternehmen, es abzuholen.

Die FF Weistrach stand mit vier Fahrzeugen und 15 Mitgliedern im Einsatz.