Alkolenker kollidierte mit E-Scooter-Fahrerin in Ennsdorf

Um kurz nach 20 Uhr passierte der Unfall, der von mehreren Zeugen beobachtet wurde. Sie gaben an, dass die E-Scooter-Fahrerin bei einer Kreuzung auf einem Schutzweg die Straße überquerte. In diesem Moment bog ein Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug ein, prallte frontal mit dem Opfer zusammen. Die junge Frau stürzte, zog sich Verletzungen zu.

Laut Polizei schilderten die Zeugen, dass der Lenker kurz ausstieg, unverständliche Worte lallte, sich dann mit seinem Auto aber wieder von der Unfallstelle entfernte.

Die alarmierte Rettung versorgte die E-Scooter-Fahrerin und verbrachte sie in das UKH Linz. Eine Alkomattestung ergab bei ihr einen Messwert von 0,0 Promille.

Fahrzeuglenker am nächsten Morgen angetroffen

Erst am nächsten Morgen fand man nach Zeugenhinweisen zum Unfallfahrzeug den Fahrzeuglenker an seiner Wohnadresse. Dieser gab an, dass er den Unfall verursacht habe. Die Ampel habe allerdings Grün gezeigt, dann sei ihm das Mädchen vor das Auto gefahren. Ebenfalls erzählte der Lenker der Polizei, dass er das Mädchen gefragt habe, ob alles in Ordnung sei. Nachdem ein Zeuge angegeben habe, dass er die Polizei rufen würde, sei er mit dem Auto weggefahren.

Der Unfallbeteiligte erklärte, er habe am Vorabend etwa 2,5 bis 3 Liter Bier getrunken. Eine Alkomattestung wurde durchgeführt, diese ergab einen relevanten Messwert von 1,3 Promille. Der Lenker wurde bei der BH Amstetten angezeigt.

