Ernsthofen Pkw kollidierte an Bahnübergang mit Regionalzug

Die Lenkerin konnte das Fahrzeug vor Ankunft der Feuerwehr selbständig verlassen. Foto: Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten

D ie Feuerwehren Ernsthofen und Haidershofen wurden gestern am späten Nachmittag zu einer Menschenrettung an einem Bahnübergang in Ernsthofen alarmiert.

Aus unbekannter Ursache kollidierte ein Pkw mit einem Regionalzug. Die Lenkerin konnte das Fahrzeug vor Ankunft der Feuerwehr selbständig verlassen und wurde durch Ersthelfer betreut. Seitens der Feuerwehr wurde die Verkehrsregelung übernommen, die Straße gereinigt und das Unfallfahrzeug einem Abschleppunternehmen übergeben.