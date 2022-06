St. Valentin: Keine Zustimmung zu Verbindungsweg

Werbung

Die Gemeinde errichtet einen Geh- und Radweg, der den SC-Sportplatz mit dem neuen Veranstaltungszentrum verbindet. Die Auftragsvergabe an die Firma Swietelsky in Höhe von rund 100.000 Euro beziehungsweise der Zeitpunkt der Vergabe war in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch höchst umstritten.

„Wir werden nur Beschlüssen zustimmen, wenn der Baustart noch nicht erfolgt ist. Dieses Projekt ist daher nicht zustimmenswürdig“, erklärte Franz Knöbl (Grüne). Ins selbe Horn stieß auch FPÖ-Gemeinderat Hannes Lugmayr. „Das ist ein gutes Projekt und die Verbindung wird sehr wichtig sein, aber man muss die Beschlüsse vorher diskutieren und nicht zuerst bauen“, kritisierte er.

Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr betonte, dass bisher nur begleitende Arbeiten geschehen seien. „Die eigentlichen Radweg-Arbeiten, die förderfähig sind, sind noch offen.“

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.