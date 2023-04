13. Mostviertler Gstanzlsingen

Es findet heuer nach der Corona-Pause bereits zum 13. Mal statt, das Mostviertler Gstanzlsingen, und zwar am Freitag, 5. Mai, 20 Uhr, diesmal in der Veranstaltungshalle beim Sportzentrum Wolfsbach. Einlass ist ab 18 Uhr, und mit dabei sind wie in all den Jahren bisher die fernseherprobten Größen der Gstanzlszene. Hereingespielt werden sie diesmal von der heimischen „Jagastüberl-Musi“ mit Leonhard und Hubert Aichberger sowie deren Musikfreunden, die als unverzichtbares Nachfolgeensemble der „Wolfsbacher Tanzlmusi“ die Sänger und Musiker nicht nur hereinspielen, sondern auch das Gesamtprogramm entsprechend bereichern wird.

Wie immer kommen auch heuer die Mitwirkenden wieder aus Bayern, dem Salzkammergut und Innviertel. Allen voran die „Aspacher Tridoppler”, die als Doppelterzett schon seit 1997 bestehen und vorwiegend humorvolles Liedgut und lustige Gstanzln mit aktuellen und lokalen Bezügen zum Besten geben. Für viel Witz und Humor wird mit seiner einmaligen Bühnenpräsenz zudem Pepi Wimmleitner als Moderator sorgen.

AusgfuXt Foto: Kulturverein, privat

Die Volksmusiker „AusgfuXt” wiederum stammen aus dem Salzkammergut, in ihrem Namen steckt die Bedeutung trickreich-gefinkelt sowie raffiniert und aufgeweckt. Mit viel Spontanität, Kreativität und Spielwitz verleihen die vier Musiker ihren musikalischen Interpretationen einen ganz speziellen „ausgfuXten“ Touch und sie verkörpern damit einen eigenen, musikalisch-extravaganten Stil; bodenständig und weltoffen zugleich, eigenwillig und trotzdem stilecht. Aufgepeppt wird das Ganze mit deftigen Texten im Ausseer Dialekt.

Auch „Isarschiffer“ mit dabei

Isarschiffer in Wolfsbach Foto: Isarschiffer, Affonso Gavinha

Das Volkssängerpaar Doro und Rainer Berauer – bekannt als „Isarschiffer“ – stammt aus Bayern und begeistert sein Publikum mit einer einzigartig neuen, unverwechselbar frischen „Melange“: Sie polieren eine verstaubt geglaubte Tradition mit modernen Elementen wie Slapstick und schräger Minimalistik zur perfekten Kurzweil auf und bieten dabei Ausschnitte aus einem in diversen Fernsehauftritten gefeierten Programm, mit Augenzwinkern und einem großen Schuss valentineskem Humor. Bayrisch, mundartig hochklassiges musikalisches Kabarett also, das sich gleichwohl locker, sympathisch und oftmals schier selbstverständlich über die Bühnenbretter ergießt! „Sens“ und „Nonsens“ in turbulenter Abwechslung!

Karten sind im Vorverkauf am Gemeindeamt Wolfsbach sowie beim Mostheurigen Wimmer (0664-1663386) und Kulturverein (0664-8199007) a Euro 22,-, an der Abendkasse um Euro 25,- erhältlich.

