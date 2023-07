FF Strengberg veranstaltet Feuerwehrfest mit Traktoren-Oldtimertreffen

Am Samstag, 22. Juli, werden ab 9 Uhr die Traktoren für das Traktoren-Oldtimertreffen ankommen. Anschließend finden eine gemeinsame Rundfahrt um 11 Uhr und eine abschließende Prämierung um 14 Uhr statt. Zu bestaunen ist dabei auch der zehnfache Staatsmeister im Traktorpulling „Morpheus“ mit 2.800 PS. Am Sonntag, 23. Juli, wird nach dem Empfang und der Begrüßung um 10 Uhr eine heilige Messe mit einer Segnung des Notstromaggregats „STROMA 40“ abgehalten. Im Anschluss findet der Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Strengberg statt. An beiden Tagen sorgt die FF Strengberg für das leibliche Wohl der Besucher. Weitere Infos gibt es auf der Homepage der FF Strengberg.

