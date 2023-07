Freiwillige Feuerwehr Rems lädt zum Katakombenfest ein

Speziell für das Katakombenfest sind die Katakombenbar, die 15-Meter-Außenbar, die Spritzerbar und die Seidlbar. Das Festgelände ist überdacht und somit wetterfest. Am Samstag, 29. Juli, findet ab 17.30 Uhr ein Grillabend mit einem „All you can eat“-Grillbuffet statt. Für den kleinen Hunger gibt es auch Grillbauch, Koteletts und Bratwürstel. Für die musikalische Unterhaltung sorgt „Franz“. Ab 21 Uhr sorgen „Soundsturm“ im Festzelt und DJ Dexxter in der Katakombenbar für Partystimmung. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro. Bis 21 Uhr ist der Eintritt frei. Vorverkaufskarten sind erhältlich bei MAX's Dampfershop, im Merchfox Comicshop und in der Raiffeisenbank St. Valentin sowie bei zahlreichen Feuerwehrmitgliedern. Am Sonntag, 30. Juli, ist um 9 Uhr Festmesse, um 10 Uhr Frühschoppen mit dem Blasorchester St. Valentin Steyr Traktoren. Der Eintritt ist frei. Der Reinerlös des Veranstaltungswochenendes wird zur Anschaffung von Einsatzausrüstung verwendet. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

Das Festgelände ist überdacht und wetterfest. Foto: FF Rems