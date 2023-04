Musikfest mit Riesenwuzler und Tombola

Am 15. und 16. April ist es wieder so weit: Drei Wochen nach den zwei besonders erfolgreichen Frühlingskonzerten steht nun schon das große Musikfest im Wolfsbacher Veranstaltungskalender festgeschrieben. Der Samstag beginnt wie in den Vorjahren schon ab 11 Uhr mit dem 3. Riesenwuzler-Turnier in den Oberaigner-Hallen, an dem Wolfsbacher Vereine, auswärtige Musikerteams oder auch andere Gruppen mit vier Feldspielern und einem Torwart teilnehmen können. Anmeldungen sind bis 11. April erwünscht. Die abendliche Siegerehrung wird etwa um 19 Uhr sein. Die Musikgruppe „Schnopsidee“ sowie die Coverband „Stand Up“ werden am Abend für tolle Stimmung und Tanzmusik sorgen.

Am Sonntag wird in der Festhalle um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Abt Petrus Pilsinger gefeiert; die musikalische Umrahmung hat die Musikkapelle Kürnberg übernommen. Nach dem anschließenden Frühschoppen sorgt ab 14 Uhr eine große Tombola nochmals für Spannung, ehe die Gruppe „dreiviertel sieben“ mit Hubert Aichberger für einen angemessenen Festausklang sorgt.

Beim Riesenwuzler-Turnier im Rahmen des Musikfests: das Team der UNION mit Obmann Georg Gruber (4. von links) und jenes der FF Meilersdorf mit „Kapitän“ Florian Wieser (7. von links). Foto: NÖN, Penz

