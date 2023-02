Ernsthofner im Kampf um barrierefreien Bahnhof

Im Oktober des Vorjahres startete Ottilie Dolzer eine Unterschriftenaktion für einen barrierefreien Bahnhof in ihrer Heimatgemeinde. Die 710 gesammelten Unterschriften wurden am Montag an die Nationalräte Alois Schroll (SPÖ) und Andreas Hanger (ÖVP) übergeben.

Gestartet wurde die Unterschriftenaktion von der SPÖ Ernsthofen und dem Pensionistenverband. ADEG Fischer sammelte ebenfalls 300 Unterschriften. „Dort, wo ich wohne, gibt es viele junge Familien. Die Zeiten werden für sie sicher nicht besser und sie werden zukünftig mehr auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sein. Junge Mütter können mit ihren Kinderwägen die Bahnsteige nicht erreichen. Auch im Pensionistenverein, wo ich Mitglied bin, ist ein barrierefreier Bahnhof ein großes Thema“, erklärt Dolzer.

Die Gemeinde Ernsthofen erhob mehrmals bei der ÖBB den Einspruch, den Bahnhof barrierefrei zu gestalten. Zum ersten Mal im Jahr 2006, als der Bahnhof umgebaut wurde. „Wir erhielten damals die Antwort, auf St. Valentin auszuweichen“, sagt Bürgermeister Karl Huber (ÖVP). Die ÖBB begründete diese Entscheidung mit einer zu geringen Auslastung und zu hohen Kosten für einen Umbau.

Dabei seien gar nicht so hohe Investitionen nötig, meinen die Organisatoren der Unterschriftenaktion. Als Alternative für einen teuren Lift, für den außerdem noch Servicekosten anfallen würden, könne man den alten, nicht aufgelassenen Hilfsübergang für ÖBB-Mitarbeiter nutzen. Dieser müsste mit einer Signal- oder Schrankenanlage gesichert werden. „Mit einer Blinkanlage wären wir bei circa 50.000 Euro“, meint Gemeinderat Manfred Gaßner (SPÖ). Die Gemeinde beabsichtigt, einen Teil der Kosten für einen Umbau beizutragen und die ÖBB einzuladen, sich selbst vor Ort ein Bild zu machen. Die Unterschriften werden an den Nationalrat weitergereicht, der sie in den zuständigen Gremien behandeln wird.

Ernsthofen steht mit diesem Problem übrigens nicht alleine da. Die Bahnhöfe Ennsdorf oder Hausmening beispielsweise sind ebenfalls nicht barrierefrei zugänglich. Die Landesrätin und frühere Behindertensprecherin der SPÖ, Ulrike Königsberger-Ludwig, schlägt vor, die im Umsetzungsplan der ÖBB enthaltenen Richtlinien für Barrierefreiheit zu überdenken. „Man sollte sich ernsthaft überlegen, warum nur Bahnhöfe von Bezirkshauptstädten oder mit 1.000 Gästen am Tag barrierefrei sein müssen“, sagt sie. Im Umsetzungsplan 2020-2025+ heißt es, dass Ende 2027 für über 90 Prozent aller Bahnkunden barrierefreie Bahnhöfe und Haltestellen im Netz der ÖBB-Infrastruktur zur Verfügung stehen. Ob dieses Ziel erreicht wird, wird sich weisen.

