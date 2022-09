Aktion „Rot gegen Not“ in St. Valentin

Werbung Aboaktion NÖN abonnieren und Auto gewinnen oder mit Testabo Top-Preise abstauben

Die Lebenserhaltungskosten steigen immer weiter und so wird mittlerweile jeder Lebensmitteleinkauf für viele Menschen zu einer großen finanziellen Belastung. Dass den besonders betroffenen Menschen in der Gesellschaft jetzt geholfen werden muss, haben die Stadt- und Gemeinderäte der SPÖ erkannt und kurzerhand die Sozialaktion „Rot gegen Not“ ins Leben gerufen.

Die Gemeindevertreter spenden jeden Monat einen Teil ihrer Aufwandsentschädigung und finanzieren so dieses Projekt. Von September bis März werden verschiedene saisonabhängige Waren und Produkte eingekauft und jeden Samstag im soogut-Sozialmarkt an die Kunden verschenkt. Das Angebot reicht von Nudeln, Reis und Toilett artikeln bis hin zu Schulsachen oder Weihnachtskeksen. „Mit dieser Aktion wollen wir ein Zeichen setzen und zeigen, dass jede und jeder von uns einen Beitrag leisten und helfen kann“, erklärt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr. An den Samstagen im September wurden bereits je eine Flasche Öl und Essig an die Kunden überreicht.

Wer das Projekt mit Waren oder Geldspenden unterstützen möchte, kann sich via E-Mail (spoe@st-valentin.spoe.at) an die Organisatoren der Aktion wenden.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.